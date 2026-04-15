Wall Street Journal: To σχέδιο της Ευρώπης για νέο ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ

Snapshot Η Ευρώπη αναπτύσσει ένα σχέδιο για τη λειτουργία του NATO χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ενισχύοντας την αμυντική της αυτονομία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζουν μια εφεδρική δομή, γνωστή ως «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», για την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας και ηγεσίας στην Συμμαχία.

Σχεδιάζεται αύξηση της παραγωγής όπλων και ανάπτυξη πυρηνικής αποτροπής για να καλυφθούν τα κενά στην ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα.

Η ευρωπαϊκή παρουσία στη διοίκηση του NATO ενισχύεται, με ευρωπαϊκές δυνάμεις να ηγούνται σημαντικών στρατιωτικών ασκήσεων.

Η επιτάχυνση των ευρωπαϊκών σχεδίων συνδέεται με τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την ανάγκη προετοιμασίας για πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Η Ευρώπη επιταχύνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός σχεδίου που θα επιτρέψει τη λειτουργία του NATO χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ενισχύοντας έτσι την αμυντική της αυτονομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζουν μια εφεδρική δομή, γνωστή και ως «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», που θα ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία και ηγεσία της Ευρώπης εντός της Συμμαχίας.

Το νέο σχέδιο, που ξεκίνησε πέρυσι και επιταχύνθηκε μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην αύξηση της ευρωπαϊκής επιρροής στο NATO. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να αναλάβουν περισσότερες ηγετικές θέσεις και να συμπληρώσουν τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό με δικούς τους πόρους. Η Γερμανία, που αρχικά ήταν επιφυλακτική, έχει πλέον εκφράσει υποστήριξη στην ιδέα μιας πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής προσέγγισης, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή.

Η Ευρώπη σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή όπλων και να καλύψει τα κενά σε κρίσιμους τομείς, ώστε να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα. Μέσω σχεδίων έκτακτης ανάγκης, εξετάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης όχι μόνο συμβατικών μέτρων άμυνας, αλλά και πυρηνικής αποτροπής, που θα αντικαταστήσει την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι βασικές θέσεις διοίκησης που κατέχουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο NATO αυξάνονται διαρκώς, ενώ οι προγραμματισμένες μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις θα ηγούνται από ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ο Τζέιμς Φόγκο, πρώην ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του NATO, υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκοποίηση του NATO έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα και τόνισε την ανάγκη ταχύτερων επενδύσεων και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Η επιτάχυνση του ευρωπαϊκού σχεδίου αμυντικής αυτονομίας συνδέεται άμεσα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τα κράτη-μέλη του NATO για έλλειψη στήριξης σε κρίσιμες περιπτώσεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράν και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Σε πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν στο πλευρό μας και δεν θα είναι ποτέ».

Η Ευρώπη επιδιώκει να διατηρήσει τις ΗΠΑ εντός της Συμμαχίας, αλλά προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποχώρησής τους, με σταδιακή μεταβίβαση των αμυντικών ευθυνών. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αυτονομίας και η ανάπτυξη ενός «ευρωπαϊκού NATO» αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας στρατηγικής, που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της διεθνούς συνεργασίας.

