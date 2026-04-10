Politico: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Τραμπ-Ρούτε - Μπαράζ απειλών και προσβολών

Ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχληση του στον Ρούτε για την αδράνεια του ΝΑΤΟ στο θέμα του Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει αντίποινα, κατά τη διάρκεια μίας ταραχώδους συνάντησης, αποκαλύπτει το Politico

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

FILE - President Donald Trump meets with NATO Secretary General Mark Rutte in the Oval Office of the White House, Oct. 22, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon, File)
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέπληξε για μία ακόμη φορά τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ και άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει αντίποινα για την έλλειψη υποστήριξης στη Μέση Ανατολή στην ταραγμένη συνάντηση που είχε την περασμένη Τετάρτη (8/4) με τον επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, αποκαλύπτει το Politico.

Ο Ρούτε συναντήθηκε με τον Τραμπ κεκλεισμένων των θυρών στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που φαίνεται πως βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε για μία ακόμη φορά επανειλημμένα να αποχωρήσει από τη Συμμαχία επειδή χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία αρνήθηκαν να υποστηρίξουν την αμερικανο-ισραηλινή σύγκρουση με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και ένα ακόμη άτομο που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να εκφράσει την απογοήτευσή του για την άρνηση της Ευρώπης να συμμετάσχει στην επιχείρηση στο Ιράν. «Πήγε χάλια», είπε ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Η συζήτηση δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ενα μπαράζ προσβολών». Ο Τραμπ «προφανώς απείλησε να κάνει σχεδόν τα πάντα».

Πηγές δήλωσαν στο Politico ότι ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι εξετάζει επιλογές για αντίποινα, αλλά δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε στους παρόντες την εντύπωση ότι απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες από τους Νατοϊκούς Συμμάχους για να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό.

«Το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε»

Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος δεν έθεσε καμία συγκεκριμένη απαίτηση προς τη συμμαχία στη συνομιλία του με τον Ρούτε. «Όπως είπε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Δεν έχει καμία προσδοκία από το ΝΑΤΟ σε αυτό το σημείο και δεν τους ζήτησε τίποτα, παρόλο που είναι γεγονός ότι επωφελούνται από τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέπληξε δημόσια τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και αναβίωσε τις απειλές για την προσάρτηση της Γροιλανδίας . «ΤΟ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ, ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΓΟΥ!!!» έγραψε στο Truth Social.

«Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, πολύ απογοητευτικού, ΝΑΤΟ, δεν καταλαβαίνει τίποτα εκτός αν τους ασκηθεί πίεση!!!» πρόσθεσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε στο POLITICO ότι ο Ρούτε και ο Τραμπ «είχαν μια πολύ ειλικρινή συζήτηση», αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η συζήτηση πήγε άσχημα, χαρακτηρίζοντάς την «εποικοδομητική». «Ένιωσα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ένιωθε πως πάρα πολλοί σύμμαχοι δεν ήταν με το μέρος του», δήλωσε ο Ρούτε σε μια εκδήλωση την Πέμπτη.

Ο δεύτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο POLITICO ότι παρά τις ενδείξεις ότι η συνάντηση ήταν δύσκολη, η επίσκεψη του Ρούτε έγινε την κατάλληλη στιγμή, καθώς επέτρεψε στον Τραμπ να εκτονωθεί. Οι αναρτήσεις του προέδρου στο Truth Social μετά τη συνάντηση ήταν ευρείες και δεν περιελάμβαναν συγκεκριμένες απειλές για ενέργειες που αποσκοπούσαν στην τιμωρία του ΝΑΤΟ ή μεμονωμένων μελών, υποστήριξαν.

«Αυτή είναι μια υποχώρηση σε σύγκριση με άλλα σχόλιά του», είπε το άτομο. «Είναι ακόμα μια ασταθής περίοδος, αλλά είναι ευτυχές για τη Συμμαχία που ήταν εκεί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή». Μέχρι στιγμής, οι χώρες του ΝΑΤΟ στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες δεν έχουν ενημερωθεί για τη συνάντηση, σύμφωνα με ανώτερους διπλωμάτες της συμμαχίας, ούτε έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την ανάπτυξη στρατιωτικού εξοπλισμού για το άνοιγμα του στενού.

Γαλλία, Γερμανία δηλώνουν ετοιμότητα

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα δεσμευτεί να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ναυτιλίας κατά μήκος του Ορμούζ, αλλά μόνο όταν σταματήσουν πλήρως οι μάχες. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι «ενθάρρυνε» τον Τραμπ να «συνεχίσει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ταυτόχρονα, τον διαβεβαίωσα ότι, μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, η Γερμανία θα βοηθήσει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενό του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εντολή και ένα βιώσιμο σχέδιο για να το πράξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος - ο οποίος έχει γίνει μια διατλαντική δοκιμασία αντοχής - να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων τους στο ΝΑΤΟ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Γαλλίας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, δήλωσε ότι το Παρίσι εξετάζει «αυστηρά αμυντικές» στρατιωτικές επιλογές για να βοηθήσει. «Την περασμένη εβδομάδα, φιλοξενήσαμε αξιωματικούς από διάφορα έθνη που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία που στοχεύει στην αποκατάσταση της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας», είπε. «Η φάση σχεδιασμού προχωρά, με κοινό στόχο την προώθηση της ασφάλειας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη στρατηγική περιοχή».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας συνασπισμός 41 εθνών υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε την ιδέα νέων κυρώσεων και περαιτέρω διπλωματικής πίεσης στο Ιράν για το κλείσιμο του Ορμούζ, αλλά έδειξε σαφώς ότι δεν θα βοηθούσαν στρατιωτικά όσο συνεχιζόταν η σύγκρουση .

Ερωτηθείς από το POLITICO εάν το Λονδίνο σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια επόμενη συνάντηση, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να ανακοινώσει «όσον αφορά τυχόν επόμενα βήματα». Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Ρούτε υπερασπίστηκε την αντίδραση των συμμάχων στον πόλεμο του Ιράν, επιχειρώντας την ίδια ώρα να καθησυχάσει τον κόσμο ότι η συμμαχία δεν κινδυνεύει.

