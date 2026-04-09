Νέα πυρά Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, εκτός αν τους ασκηθεί πίεση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εκ νέου το ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο Truth Social, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε,

Χωρίς να δώσει σχεδόν καμία περαιτέρω πληροφορία, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social: «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, ούτε οι δικοί μας, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν καταλαβαίνει τίποτα, εκτός αν τους ασκηθεί πίεση!!!».

Μετά τη χθεσινή ιδιωτική συνάντησή τους, ο Ρούτε δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «σαφώς απογοητευμένος» από το γεγονός ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες, ο Ρούτε στη συνέχεια ενημέρωσε διάφορες πρωτεύουσες ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις εντός των επόμενων ημερών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

