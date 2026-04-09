Πρόεδρος Ιράν: Παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο

Μήνυμα του προέδρου του Ιράν - «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το Λίβανο»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

  • Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο ως παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει το Λίβανο και προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις κινδυνεύουν να καταστούν άνευ νοήματος λόγω των ισραηλινών επιθέσεων.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο για την ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ.
  • Τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό προκάλεσαν τουλάχιστον 203 νεκρούς και πάνω από 1.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου.
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διευκρίνισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβανόταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν υποσχεθεί συγκράτηση των ισραηλινών ενεργειών εκεί.
Μήνυμα πως οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ, έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η ανανεωμένη επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», σημειώνει ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο Χ και συνεχίζει:

«Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στο Λίβανο».

Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ

Η τοποθέτηση Πεζεσκιάν έρχεται λίγη ώρα αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προανήγγειλε συνέχεια των χτυπημάτων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό που ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης (09/04), τα χθεσινά ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο το κέντρο της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 203 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.000.

«Ο απολογισμός της επίθεσης στον Λίβανο είναι 203 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. Το υπουργείο του είχε καταγράψει 182 θανάτους και 890 τραυματίες χθες.

Βανς: Ο Λίβανος δεν περιλήφθηκε στη συμφωνία κατάπαυσης

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Μεγάλη Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς -που θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο- ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Ωστόσο παραδέχθηκε πως ο Λίβανος δεν είχε περιληφθεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός: «Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο… ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε αργά τη Μεγάλη Τετάρτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

