Βανς: Εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει εάν θέλει να καταρρεύσει η εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε τη Μεγάλη Τετάρτη ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες το σφοδρότερο μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό τουλάχιστον 182 νεκρούς και 890 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο… ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε αργά τη Μεγάλη Τετάρτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.