Μητσοτάκης στο CNNi: Θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες για να επιτευχθεί εκεχειρία

Την βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις στο Λίβανο, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κριστιάν Αμανπουρ και στο CNNi.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες για να επιτευχθεί εκεχειρία στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο αντιπαραγωγική και προσέθεσε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα οδηγηθούμε σε μια ανθρωπιστική κρίση.

Υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ, καταγγέλλοντας την πρόθεση του Ιράν να επιβάλει διόδια. «Αυτό θα ήταν απαράδεκτο» σημείωσε και εκτίμησε πως θα καταλήξουν οι πλευρές σε μια ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ.

