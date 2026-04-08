Ιράν: Θα απαιτήσει διόδια σε κρυπτονομίσματα από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Tο Ιράν θα απαιτήσει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να καταβάλλουν διόδια σε κρυπτονόμισμα για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η πρόταση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο που οι παγκόσμιες αγορές παραμένουν ανήσυχες μετά την ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η εκεχειρία μπορεί να έχει αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει την επιρροή του στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χαμίντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα ότι το Ιράν σκοπεύει να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τη διέλευση όλων των πλοίων από τα Στενά. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο του φορτίου κάθε δεξαμενόπλοιου πριν από τη χορήγηση άδειας διέλευσης.

Πληρωμή σε Bitcoin για να αποφευχθούν οι κατασχέσεις

«Το Ιράν πρέπει να παρακολουθεί τι εισέρχεται και εξέρχεται από το στενό, για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δύο εβδομάδες δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όπλων», δήλωσε ο Χοσεΐνι. Πρόσθεσε ότι, αν και θα επιτρέπεται η διέλευση των πλοίων, η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο καθώς το Ιράν «δεν βιάζεται».

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, τα δεξαμενόπλοια θα υποχρεούνται να κοινοποιούν τα στοιχεία του φορτίου τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, οι αρχές θα υπολογίζουν ένα τέλος, που έχει οριστεί σε 1 δολάριο ανά βαρέλι.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ AP

Το τέλος θα καταβάλλεται σε ψηφιακά νομίσματα, όπως το Βitcoin. Ο Χοσεΐνι σημείωσε ότι στα πλοία θα δίνεται μόνο ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν την πληρωμή.

«Μόλις φτάνει το email και το Ιράν ολοκληρώνει την αξιολόγηση τα πλοία θα έχουν μερικά δευτερόλεπτα για να πληρώσουν σε Bitcoin διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν εξαιτίας των κυρώσεων, είπε ο Χαμίντ Χοσεΐνι.

Η κατάσταση είναι περίπλοκη εξαιτίας και των προειδοποιήσεων που εκδόθηκαν προς τα πλοία στον Κόλπο. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα δεξαμενόπλοια έλαβαν σήματα που προειδοποιούσαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς προηγούμενη έγκριση ενδέχεται να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση. «Εάν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια, θα καταστραφεί», ανέφερε το μήνυμα.

Σε αναμονή οι παγκόσμιες αγορές

Το Ιράν αναμένεται επίσης να πιέσει τα πλοία να κινούνται κατά μήκος διαδρομών πιο κοντά στις ακτές του, μια αλλαγή που αυξάνει τον κίνδυνο για τα πλοία που συνδέονται με δυτικές χώρες ή χώρες του Κόλπου. Με τις εντάσεις να παραμένουν στα ύψη και τη διέλευση να ελέγχεται αυστηρά, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες κρατούν επιφυλακτική στάση και επιλέγουν να περιμένουν πιο ξεκάθαρα μηνύματα πριν στείλουν φορτία στην περιοχή.

Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την επέκταση της εκεχειρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα εξαρτηθεί από την εγγύηση του Ιράν για το πγια την «πλήρη, άμεση και ασφαλή άνοιξη» του στενού. Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έχει προτείνει ένα νέο πλαίσιο για την ασφαλή διέλευση υπό την εποπτεία του.

Η αβεβαιότητα έχει αφήσει εκατοντάδες πλοία ακινητοποιημένα. Σύμφωνα με τους Financial Times, περίπου 400 πλοία περιμένουν αυτή τη στιγμή στον Κόλπο, με στελέχη να παρομοιάζουν την κατάσταση με «πάρκινγκ». Τα στοιχεία δείχνουν ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή.

Ο ναυτιλιακός «γίγαντας» Maersk δήλωσε ότι εργάζεται επειγόντως για να αξιολογήσει την κατάσταση, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να συνεχίσει με τις κανονικές του δραστηριότητες.

