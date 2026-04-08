Ιράν: Θα απαιτήσει διόδια σε κρυπτονομίσματα από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν σχεδιάζει να λαμβάνει διόδια μέσω διαδικτυακών πληρωμών και κρυπτονομισμάτων από όσα πλοία διέρχονται από τα Στενά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πλοίο στα Στενά του Ορμούζ το οποίο προσεγγίζεται από ιρανικό ελικόπτερο

U.S. Navy/φωτογραφία αρχείου
Tο Ιράν θα απαιτήσει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να καταβάλλουν διόδια σε κρυπτονόμισμα για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η πρόταση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο που οι παγκόσμιες αγορές παραμένουν ανήσυχες μετά την ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η εκεχειρία μπορεί να έχει αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει την επιρροή του στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χαμίντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα ότι το Ιράν σκοπεύει να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τη διέλευση όλων των πλοίων από τα Στενά. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο του φορτίου κάθε δεξαμενόπλοιου πριν από τη χορήγηση άδειας διέλευσης.

Πληρωμή σε Bitcoin για να αποφευχθούν οι κατασχέσεις

«Το Ιράν πρέπει να παρακολουθεί τι εισέρχεται και εξέρχεται από το στενό, για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δύο εβδομάδες δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όπλων», δήλωσε ο Χοσεΐνι. Πρόσθεσε ότι, αν και θα επιτρέπεται η διέλευση των πλοίων, η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο καθώς το Ιράν «δεν βιάζεται».

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, τα δεξαμενόπλοια θα υποχρεούνται να κοινοποιούν τα στοιχεία του φορτίου τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, οι αρχές θα υπολογίζουν ένα τέλος, που έχει οριστεί σε 1 δολάριο ανά βαρέλι.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ

AP

Το τέλος θα καταβάλλεται σε ψηφιακά νομίσματα, όπως το Βitcoin. Ο Χοσεΐνι σημείωσε ότι στα πλοία θα δίνεται μόνο ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν την πληρωμή.

«Μόλις φτάνει το email και το Ιράν ολοκληρώνει την αξιολόγηση τα πλοία θα έχουν μερικά δευτερόλεπτα για να πληρώσουν σε Bitcoin διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν εξαιτίας των κυρώσεων, είπε ο Χαμίντ Χοσεΐνι.

Η κατάσταση είναι περίπλοκη εξαιτίας και των προειδοποιήσεων που εκδόθηκαν προς τα πλοία στον Κόλπο. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα δεξαμενόπλοια έλαβαν σήματα που προειδοποιούσαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς προηγούμενη έγκριση ενδέχεται να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση. «Εάν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια, θα καταστραφεί», ανέφερε το μήνυμα.

Σε αναμονή οι παγκόσμιες αγορές

Το Ιράν αναμένεται επίσης να πιέσει τα πλοία να κινούνται κατά μήκος διαδρομών πιο κοντά στις ακτές του, μια αλλαγή που αυξάνει τον κίνδυνο για τα πλοία που συνδέονται με δυτικές χώρες ή χώρες του Κόλπου. Με τις εντάσεις να παραμένουν στα ύψη και τη διέλευση να ελέγχεται αυστηρά, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες κρατούν επιφυλακτική στάση και επιλέγουν να περιμένουν πιο ξεκάθαρα μηνύματα πριν στείλουν φορτία στην περιοχή.

Πλοία, Στενά του Ορμούζ.

Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την επέκταση της εκεχειρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα εξαρτηθεί από την εγγύηση του Ιράν για το πγια την «πλήρη, άμεση και ασφαλή άνοιξη» του στενού. Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έχει προτείνει ένα νέο πλαίσιο για την ασφαλή διέλευση υπό την εποπτεία του.

Η αβεβαιότητα έχει αφήσει εκατοντάδες πλοία ακινητοποιημένα. Σύμφωνα με τους Financial Times, περίπου 400 πλοία περιμένουν αυτή τη στιγμή στον Κόλπο, με στελέχη να παρομοιάζουν την κατάσταση με «πάρκινγκ». Τα στοιχεία δείχνουν ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή.

Ο ναυτιλιακός «γίγαντας» Maersk δήλωσε ότι εργάζεται επειγόντως για να αξιολογήσει την κατάσταση, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να συνεχίσει με τις κανονικές του δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:01ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Φόβοι για την ψυχική κατάστασή του μετά την σύλληψη για την υπόθεση Έπσταϊν

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Ο αγώνας είναι περίπλοκος» | Οι δηλώσεις του Ινίγο Πέρεθ

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών: Στρατηγείο απέναντι από παιδική χαρά

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις - Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα απαιτήσει διόδια σε κρυπτονομίσματα από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

18:32LIFESTYLE

Πέτρος Γαϊτάνος: «Μέσα από τη σχέση μου με τον Θεό βλέπω τα πράγματα να γίνονται καλύτερα»

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Εκρηκτική άνοδος 6,58% - Ποιες μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό κοντά στον Πλάτανο Αλμυρού – Το εγκατέλειψε εγκαίρως ο οδηγός

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Φοιτητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση - Δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία του

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2: Ο Άλεξιτς υπέγραψε το «διπλό» κι έβαλε σε... μπελάδες τους «βυσσινί»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Εμπλοκή» με την εκεχειρία - Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Ο Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ στο Λίβανο

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Η συμφωνία 12 σημείων που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στη Ρωσία

17:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική ο Καμπανιακός, σε δύσκολη θέση η Καβάλα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων: Έκλεισε ξανά το Στενό του Ορμούζ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala - Δείτε live εικόνα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το δίκυκλο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Εμπλοκή» με την εκεχειρία - Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Ο Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ στο Λίβανο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Φοιτητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση - Δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία του

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass III

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το δίκυκλο της

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Κίνα «έσωσε» τη Μέση Ανατολή από τον όλεθρο - Τα συμφέροντα του Πεκίνου στον Περσικό

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Σταύρωσης του Ιησού: Οι 4 διαφορετικές εκδοχές για την επιγραφή πάνω στον σταυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ