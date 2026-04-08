Κοινό μέτωπο Ευρωπαίων ηγετών και του Καναδού πρωθυπουργού: Συνυπογράφουν δήλωση για την εκεχειρία

Ο τερματισμός του πολέμου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διπλωματικά μέσα, σημειώνεται στην κοινή δήλωση

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Με κοινή δήλωση τους Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ χαιρέτησαν την συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Στόχος πρέπει πλέον να είναι η διαπραγμάτευση εντός των επόμενων ημερών για τον τερματισμό του πολέμου γρήγορα και με διάρκεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διπλωματικά μέσα», σημειώνεται, μεταξύ άλλων στην κοινή δήλωση, την οποία υπογράφουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γιέτεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ολόκληρο το κείμενο της κοινής δήλωσης:

«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ευχαριστούμε το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Στόχος πρέπει πλέον να είναι η διαπραγμάτευση ενός ταχέως και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διπλωματικά μέσα.

Ενθαρρύνουμε θερμά την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική λύση.

Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Προς τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
