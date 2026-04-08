Πακιστάν: «Ευχαριστούμε Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ» για την εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, ευχαρίστησε την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Κατάρ για τη υποστήριξή τους στην επίτευξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο «X», ανέφερε ότι οι χώρες αυτές παρείχαν «ανεκτίμητη και αμέριστη υποστήριξη στην επίτευξη της εκεχειρίας» και έδωσαν «μια ευκαιρία στις ειρηνικές διπλωματικές προσπάθειες να επιδιώξουν μια συνολική και οριστική λύση στη σύγκρουση».

As we proceed to *Islamabad Talks*, I wish to extend our deepest and sincere gratitude to our brotherly countries People’s Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Türkiye, Arab Republic of Egypt and State of Qatar for extending invaluable and all out support… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 8, 2026

Ο Σαρίφ ευχαρίστησε επίσης τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και δήλωσε ότι η «συνεπής υποστήριξη και δέσμευσή τους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή παραμένει ουσιώδης» για τις προσπάθειες του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία.

«Η ηγεσία όλων των αδελφικών χωρών μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επέδειξε εξαιρετική στρατηγική προνοητικότητα, σύνεση και υπομονή στο να δώσει μια ευκαιρία στην ειρήνη», δήλωσε.

Τέλος, ευχαρίστησε «όλους τους εταίρους και τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο που μας έδειξαν την υποστήριξή τους και αναγνώρισαν τις ειλικρινείς προσπάθειες του Πακιστάν για την παγκόσμια ειρήνη».

«Ας συνεργαστούμε όλοι για να οικοδομήσουμε μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή και πέρα από αυτήν!», κατέληξε.

