To Ιράν αποδέχεται την πρόταση εκεχειρίας – Συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δίνει το «πράσινο φως», με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν τη Μεγάλη Παρασκευή.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αποδέχθηκε τη εκεχειρία των δύο εβδομάδων στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή των επιθέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεσες συνομιλίες με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία.

Σχόλια
