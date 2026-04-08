Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναστέλλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο παρά ένα της ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση του Πακιστάν και προχωρά σε αναστολή των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων.

Όπως ανέφερε στον προσωπικο του λογαριασμό στο Truth Social, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, οι οποίοι ζήτησαν να μην ενεργοποιηθεί η στρατιωτική ισχύς που είχε προγραμματιστεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στη νύχτα.

Η αναστολή των επιθέσεων συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένο όρο: το Ιράν θα πρέπει να προχωρήσει σε «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» του Στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «διπλής κατεύθυνσης εκεχειρία», υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αφορά και τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια φάση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη «επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους», ενώ – όπως σημείωσε – οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία που θα αφορά τόσο το Ιράν όσο και τη συνολική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει πρόταση δέκα σημείων από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «βάση πάνω στην οποία μπορεί να προχωρήσει η διαπραγμάτευση», επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα από τα ζητήματα που προκαλούσαν εντάσεις στο παρελθόν έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Η περίοδος των δύο εβδομάδων, όπως είπε, αναμένεται να δώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε η συμφωνία να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί.

Κλείνοντας, ο Τραμπ ανέφερε ότι, εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και «εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής», θεωρεί τιμή το γεγονός ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα φαίνεται να βρίσκεται πλέον κοντά στη λύση του.

