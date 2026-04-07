Το Ιράν εξετάζει θετικά την πρόταση Πακιστάν για εκεχειρία - Ο Τραμπ αναμένεται να απαντήσει

Το Ιράν εξετάζει θετικά το αίτημα του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων, λέει πηγή στο Reuters και στο γαλλικό πρακτορείο.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ ζήτησε εκεχειρία δύο εβδομάδων, στο παρά πέντε της λήξης του τελεσιγράφου που είχε δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός κάλεσε εξίσου το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν χαιρέτισε την πρόταση του Πακιστάν και όλα ταβλέμματα είναι τώρα στραμμένα στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει γνώση της πρότασης του Πακιστάν για παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν και αναμένεται να δώσει σύντομα απάντηση, μετέδωσε την Τρίτη το Axios, επικαλούμενο τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το ιρανικό καθεστώς να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, ώστε να δοθεί χρόνος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios:

«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα υπάρξει απάντηση σύντομα».

Η δήλωση του Σαρίφ έγινε λιγότερο από πέντε ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Τραμπ προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, διαφορετικά, όπως έχει προειδοποιήσει, θα ξεκινήσει μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών υποδομών.

Το Πακιστάν έχει λειτουργήσει τις τελευταίες εβδομάδες ως βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

