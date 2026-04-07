Το Πακιστάν ζητά από τον Τραμπ κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν καλεί όλες τις εμπόλεμες πλευρές να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να δοθεί χρόνος στη διπλωματία να επιτύχει οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες.

Το Πακιστάν θεωρείται ο κύριος μεσολαβητής στη σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον, Ισραήλ και Τεχεράνης.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική επίλυση του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, δυναμικά και αποτελεσματικά, με δυνατότητα επίτευξης απτών αποτελεσμάτων στο εγγύς μέλλον. Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ επειγόντως από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες», έγραψε ο Σαρίφ στο X.

«Το Πακιστάν ζητά ειλικρινά από τους Ιρανούς αδελφούς του να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ για αντίστοιχη περίοδο δύο εβδομάδων ως χειρονομία καλής θέλησης. Προτρέπουμε περαιτέρω όλα τα μέρη της σύγκρουσης να τηρήσουν εκεχειρία παντού για δύο εβδομάδες, προκειμένου να επιτραπεί στη διπλωματία να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα στον πόλεμο, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Τεχεράνη: «Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν, η αντίδρασή μας θα είναι άμεση»

Το Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα μείνει άπραγο μπροστά σε αυτό που αποκαλεί απειλές για «εγκλήματα πολέμου» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, μιλώντας σε σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Στενό του Ορμούζ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει «πριν είναι πολύ αργά» και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα «χωρίς δισταγμό», υιοθετώντας «άμεσα και αναλογικά μέτρα» σε απάντηση σε οποιεσδήποτε ενέργειες των ΗΠΑ.

Λευκός Οίκος: Μόνο ο Τραμπ ξέρει τι θα συμβεί απόψε

Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει «πού βρισκόμαστε και τι θα κάνει». Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του προέδρου, υπό το φως του τελεσιγράφου που λήγει απόψε. «Το ιρανικό καθεστώς έχει προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο αξιωματούχος σε πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Al Jazeera και Wall Street Journal.

