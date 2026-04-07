«Αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» - Tο μυστικό εργαλείο της CIA για τον εντοπισμό του πιλότου

Η CIA για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ένα μυστικό μέχρι πρόσφατα εργαλείο με την ονομασία «Ghost Murmur» ή «Ψίθυρος φαντασμάτων» (σε ελεύθερη μετάφραση) για να εντοπίσει τον Αμερικανό πιλότο, το μαχητικό του οποίου καταρρίφθηκε στο νότιο Ιράν.

Η μυστική τεχνολογία χρησιμοποιεί κβαντική μαγνητομετρία μεγάλου βεληνεκούς για να εντοπίσει το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα της ανθρώπινης καρδιακής παλμικής συχνότητας και συνδυάζει τα δεδομένα με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να απομονώσει το σήμα από τον θόρυβο του περιβάλλοντος, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την καινοτομία και επικαλείται η New York Post, δίνοντας αρκετές λεπτομέρειες.

The CIA used a futuristic new tool called “Ghost Murmur” to find and rescue the second American airman who was shot down in southern Iran



The secret technology uses long-range quantum magnetometry to find the electromagnetic fingerprint of a human heartbeat and pairs the data… — Open News© (@OpenNewNews) April 7, 2026

Η πρώτη αναφορά για τη χρήση του έγινε τη Δευτέρα από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ σε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο.

«Είναι σαν να ακούς μια φωνή σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι μια έκταση χιλίων τετραγωνικών μιλίων ερήμου», δήλωσε στη The Post μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το πρόγραμμα. «Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε.»

Σύμφωνα με τις πηγές το «Ghost Murmur» αναπτύχθηκε από τη Skunk Works, το μυστικό τμήμα προηγμένης ανάπτυξης του αεροδιαστημικού κολοσσού Lockheed Martin. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει στην εφημερίδα.

Η τεχνολογία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε ελικόπτερα Black Hawk ενόψει πιθανής μελλοντικής χρήσης σε μαχητικά αεροσκάφη F-35, ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Ο αγνοούμενος και τραυματισμένος αξιωματικός οπλικών συστημάτων — γνωστός μόνο ως «Dude 44 Bravo» — κρυβόταν σε μια ρωγμή στο βουνό, επιβιώνοντας δύο ημέρες σε έρημο έδαφος, ενώ ιρανικές δυνάμεις τον είχαν επικηρύξει.

Το όνομα όπως αποκάλυψε η μία πηγή, επιλέχθηκε σκόπιμα. « Το “Murmur” (καρδιακό φύσημα) είναι ένας κλινικός όρος που αναφέρεται σε έναν καρδιακό ρυθμό. Το “Ghost” αναφέρεται στην ανίχνευση κάποιου που, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, έχει εξαφανιστεί».

Ήταν «ένα περιβάλλον τόσο καθαρό όσο θα μπορούσε κανείς να ζητήσει» λόγω των χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, «σχεδόν καμίας ανταγωνιστικής ανθρώπινης παρουσίας, και τη νύχτα της θερμικής αντίθεσης μεταξύ ενός ζωντανού σώματος και του εδάφους της ερήμου», η οποία «παρείχε στους χειριστές ένα δευτερεύον επίπεδο επιβεβαίωσης».

«Κανονικά αυτό το σήμα είναι τόσο αδύναμο που μπορεί να μετρηθεί μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον με αισθητήρες που πιέζονται σχεδόν πάνω στο στήθος», ανέφερε η πηγή.

Αν και ο αγνοούμενος πιλότος είχε ενεργοποιήσει έναν πομπό Combat Survivor Evader Locator κατασκευασμένο από την Boeing, η ακριβής θέση του παρέμενε ασαφής για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν το «Ghost Murmur» εντόπισε με ακρίβεια τη θέση του.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Τύπο ότι η CIA εντόπισε τον αγνοούμενο Αμερικανό από «απόσταση 40 μιλίων».

«Είναι σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα, να βρεις αυτόν τον πιλότο, και η CIA ήταν απίστευτη», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. «Η CIA συνέβαλε καθοριστικά στο να βρεθεί αυτό το μικρό στίγμα».

Ο πρόεδρος είπε ότι ο Ράτκλιφ «έκανε φανταστική δουλειά εκείνο το βράδυ — έκανε κάτι για το οποίο δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις. Αν θέλεις, μπορείς. Δεν είμαι σίγουρος αν επιτρέπεται να το κάνει».

Ο πρόεδρος αστειεύτηκε ότι η τεχνολογία «μπορεί να είναι απόρρητη, οπότε θα έπρεπε να τον βάλω στη φυλακή αν μιλήσει γι' αυτό και δεν θέλω να τον βάλω στη φυλακή. Δεν του αξίζει αυτό».

Ο μυστικός χαρακτήρας του Ghost Murmur ήταν «ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο όλοι ήταν τόσο επιφυλακτικοί σχετικά με το πώς [ο αεροπόρος] βρέθηκε τελικά», ανέφερε η πρώτη πηγή.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει καν ότι αυτή η τεχνολογία είναι εφικτή από τέτοια απόσταση.»

Διαβάστε επίσης