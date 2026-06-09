Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους

Οι δίδυμες αδελφές Άμπιγκεϊλ και Άναμπελ Σμιθ από τη Φλόριντα μπόρεσαν να μοιραστούν ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο της ζωής τους: την αποφοίτησή τους ως συν-αριστούχες του λυκείου τους.

Στις 30 Μαΐου, οι δύο αδελφές αποφοίτησαν από το Gaither High School στην Τάμπα της Φλόριντας ως οι δύο κορυφαίες μαθήτριες της τάξης του 2026, σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια της κομητείας Χίλσμπορο. Οι δίδυμες συγκέντρωσαν ακριβώς τον ίδιο βαθμό επίδοσης (GPA), 8,24, κατακτώντας από κοινού την πρώτη θέση ανάμεσα σε περισσότερους από 500 μαθητές.

«Νιώθουμε υπέροχα. Είναι σαν να ανταμείφθηκαν όλοι οι κόποι και η σκληρή δουλειά που καταβάλαμε σε όλη τη διάρκεια του λυκείου», δήλωσε η Άναμπελ σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Η κοινή αυτή διάκριση δεν αποτέλεσε έκπληξη για τις ίδιες, καθώς, όπως έχουν αποκαλύψει, ήταν ένας στόχος που είχαν θέσει από τα πρώτα κιόλας χρόνια της σχολικής τους πορείας.

«Αυτός ήταν ο στόχος μας από την πρώτη κιόλας χρονιά στο λύκειο», πρόσθεσε η Άμπιγκεϊλ. «Από την αρχή γνωρίζαμε ότι θέλαμε να μοιραστούμε αυτή τη διάκριση».

Η Άμπιγκεϊλ και η Άναμπελ Σμιθ

Οι δύο συν-αριστούχες τόνισαν ότι η επιτυχία τους δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη στήριξη της οικογένειάς τους.

«Η μικρότερη αδελφή μου και οι γονείς μου με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδρομή», είπε η Άμπιγκεϊλ. «Κάθε φορά που ένιωθα πιεσμένη ή αγχωμένη, ήταν πάντα δίπλα μου».

Η σκληρή δουλειά των δύο αδελφών ανταμείφθηκε και πέρα από το σχολείο, καθώς αμφότερες εξασφάλισαν πλήρεις υποτροφίες για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Η Άμπιγκεϊλ θα φοιτήσει στο Boston University, όπου θα σπουδάσει Δημοσιογραφία, ενώ η Άναμπελ θα συνεχίσει τις σπουδές της στο University of Florida με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά.

Ωστόσο, για πρώτη φορά στη ζωή τους, οι δίδυμες θα βρεθούν σε διαφορετικές πολιτείες, κάτι που, όπως παραδέχονται, δεν θα είναι εύκολο.

«Θα είναι περίεργο», δήλωσε η Άναμπελ. «Νομίζω ότι η μεγαλύτερη περίοδος που έχουμε μείνει μακριά η μία από την άλλη είναι περίπου μία εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, είμαι απίστευτα περήφανη για εκείνη. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να σπουδάσει εκτός πολιτείας και χαίρομαι πραγματικά για την επιτυχία της».

Η Άμπιγκεϊλ και η Άναμπελ Σμιθ

Από την πλευρά της, η Άμπιγκεϊλ παραδέχθηκε ότι ο αποχωρισμός θα είναι δύσκολος.

«Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αλλά ξέρω ότι θα μιλάμε συνεχώς και θα επικοινωνούμε κάθε μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

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