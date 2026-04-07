Βloomberg: H συσκευή που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πιλότος στο Ιράν για να στείλει σήμα

Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που διασώθηκαν στο Ιράν χρησιμοποίησαν μια τυπική συσκευή επικοινωνίας της Boeing για να στείλουν σήμα κινδύνου, σύμφωνα με το Bloomberg

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Οι Αμερικανοί πιλότοι που διασώθηκαν από το Ιράν χρησιμοποίησαν τη συσκευή επικοινωνίας Combat Survivor Evader Locator (CSEL) της Boeing για να στείλουν σήμα κινδύνου.
  • Η συσκευή CSEL παρέχει ασφαλή αμφίδρομη επικοινωνία, ακριβή GPS και επικοινωνία μέσω δορυφόρου για τον εντοπισμό και τη διάσωση προσωπικού σε εχθρικό περιβάλλον.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Κοινό Κέντρο Ανάκτησης Προσωπικού του Πενταγώνου και περιλάμβανε ελικόπτερα, αεροσκάφη, κομάντος και υποστήριξη της CIA.
  • Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση 50 ωρών, με τον έναν να κρύβεται σε βουνά του Ιράν και τον άλλον να συνεχίζει να επιβιώνει παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η CIA ανέπτυξε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογίες για τον εντοπισμό του πιλότου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ζωντανού σε δυσπρόσιτη τοποθεσία πριν τη διάσωσή του.
Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας που διασώθηκαν από το Ιράν με ελικόπτερα, άλλα αεροσκάφη και κομάντος χρησιμοποίησαν μια τυπική συσκευή επικοινωνίας της Boeing για να ειδοποιήσουν τους συντρόφους τους και να σηματοδοτήσουν τις τοποθεσίες τους, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας. «Διαθέτουν μια πολύ εξελιγμένη συσκευή τύπου ηχητικού σήματος που είναι πάντα πάνω τους», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης του Σαββατοκύριακου.

«Όταν πηγαίνουν σε αυτές τις αποστολές, βεβαιώνονται ότι έχουν άφθονο χώρο στην μπαταρία και ότι είναι σε καλή κατάσταση, και αυτή λειτούργησε πολύ καλά - εκπληκτικά, του έσωσε τη ζωή», είπε ο Τραμπ για τη συσκευή επικοινωνίας και τον αγνοούμενο πιλότο που ο πρόεδρος είπε ότι είχε βρει καταφύγιο «στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν».

Αυτή η συσκευή είναι ο Εντοπιστής Επιζώντων Μάχης της Boeing, ή CSEL, δήλωσε ο αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας.Το Combat Survivor Evader Locator είναι το κύριο σύστημα επικοινωνιών έρευνας και διάσωσης μάχης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, κατασκευασμένο από την Boeing. Λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο σύστημα υπηρεσιών ανάγκης για καταρριφθέντες πιλότους και προσωπικό που βρίσκεται απομονωμένο σε εχθρικό περιβάλλον

Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό έχουν αγοράσει χιλιάδες φορητές συσκευές από τότε που τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία το 2009. Ο εντοπιστής «παρέχει ασφαλή αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ακριβές στρατιωτικό Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) και αυξημένες ραδιοσυχνότητες και τρόπους επικοινωνίας μέσω των υπαρχόντων ασυρμάτων», σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο του Ναυτικού.

Το προσωπικό που έχει αποκλειστεί μπορεί να στείλει ένα μήνυμα δεδομένων μέσω δορυφόρου σε ένα κέντρο διάσωσης. Το κέντρο προωθεί αυτό το μήνυμα στις δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες στη συνέχεια επικοινωνούν με τον επιζώντα μέσω φωνητικών μηνυμάτων για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη, σύμφωνα με μια έκθεση του Πενταγώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, το Κοινό Κέντρο Ανάκτησης Προσωπικού του Πενταγώνου συντόνισε την προσπάθεια. Περισσότερες από 50.000 συσκευές είχαν παραδοθεί, από το 2011, σύμφωνα με την τελευταία δημόσια καταγραφή της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πολυλειτουργικό ακουστικό ήταν κρίσιμο για τον εντοπισμό του διμελούς πληρώματος μετά την κατάρριψη του πολεμικού αεροσκάφους F-15E από αυτό που ο Τραμπ αποκάλεσε «τυχερή βολή» από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον ώμο.

Μια μαζική επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε «μετά την επιβεβαίωση ενεργών σημάτων διάσωσης», δήλωσε τη Δευτέρα ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πιλότος του αεροσκάφους - διακριτικό κλήσης Dude 44 Alpha - διασώθηκε την Παρασκευή σε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο χειριστής του συστήματος όπλων του F-15E, διακριτικό κλήσης Dude 44 Bravo, αν και σοβαρά τραυματισμένος «συνέχισε να εργάζεται και να επιβιώνει» για να αποφύγει τη σύλληψη, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «κάθε διαθέσιμο μέσο», με τη βοήθεια της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), για να εντοπίσουν την ακριβή του τοποθεσία, δήλωσε ο Κέιν. «Χάρη στους εταίρους μας από διάφορα τμήματα καταφέραμε να εντοπίσουμε την τοποθεσία του και να τον αναγνωρίσουμε με βεβαιότητα», πρόσθεσε ο Κέιν. Διασώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, έτσι ώστε «τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα, περισσότερες από 50 ώρες μετά την έναρξη αυτής της επιχείρησης», και οι δύο πιλότοι επέστρεψαν σε φιλικό έδαφος, δήλωσε ο στρατηγός.

Στην αναζήτηση του Dude 44 Bravo, η CIA «ανέπτυξε τόσο ανθρώπινο δυναμικό όσο και εξαιρετικές τεχνολογίες που καμία υπηρεσία πληροφοριών στον κόσμο δεν διαθέτει σε μια τρομακτική πρόκληση συγκρίσιμη με το κυνήγι ενός μόνο κόκκου άμμου στη μέση μιας ερήμου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής της υπηρεσίας, Τζον Ράτκλιφ. «Το Σάββατο το πρωί, πετύχαμε τον πρωταρχικό μας στόχο βρίσκοντας και παρέχοντας επιβεβαίωση ότι ένας από τους καλύτερους και πιο γενναίους της Αμερικής ήταν ζωντανός και κρυμμένος σε μια σχισμή βουνού, ακόμα αόρατος στον εχθρό, αλλά όχι στη CIA», δήλωσε ο Ράτκλιφ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πτώμα με το τάι ραπ στον λαιμό - Το περίεργο στοιχείο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: O τραυματίας Αμερικανός πιλότος στο Ιράν χρησιμοποίησε συσκευή Boeing για να στείλει σήμα στους διασώστες

09:01ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026: Το να σταθούμε «στο πλευρό της Επιστήμης» είναι πιο επείγον από ποτέ

08:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκαλεί ξανά η Άγκυρα: NAVTEX σε γαλλική άσκηση - Επίθεση Τσελίκ σε Ελλάδα - Κύπρο

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρα δίπλα από «Bridge of the Americas»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά - Πώς θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος

08:27TRAVEL

Σίφνος: Στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Δάκρυα στο διάστημα για την αποστολή - Βάφτισαν κρατήρα της Σελήνης με το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fast & Furious: Ο Vin Diesel ανακοίνωσε το φινάλε πριν πάρει το «πράσινο φως»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ημέρα ΟΠΕΚΕΠΕ» στη Βουλή: Φτάνει νέα δικογραφία για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου - Σήμερα η πρώτη απόφαση για άρση ασυλίας των 11

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Παραληρηματικές» οι απειλές Τραμπ - «Δεν συνάδουν με την ταπείνωση και τη ντροπή των ΗΠΑ»

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να «καταστρέψει» το Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες - Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Δάκρυα στο διάστημα για την αποστολή - Βάφτισαν κρατήρα της Σελήνης με το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ