Βloomberg: H συσκευή που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πιλότος στο Ιράν για να στείλει σήμα

Snapshot Οι Αμερικανοί πιλότοι που διασώθηκαν από το Ιράν χρησιμοποίησαν τη συσκευή επικοινωνίας Combat Survivor Evader Locator (CSEL) της Boeing για να στείλουν σήμα κινδύνου.

Η συσκευή CSEL παρέχει ασφαλή αμφίδρομη επικοινωνία, ακριβή GPS και επικοινωνία μέσω δορυφόρου για τον εντοπισμό και τη διάσωση προσωπικού σε εχθρικό περιβάλλον.

Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Κοινό Κέντρο Ανάκτησης Προσωπικού του Πενταγώνου και περιλάμβανε ελικόπτερα, αεροσκάφη, κομάντος και υποστήριξη της CIA.

Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση 50 ωρών, με τον έναν να κρύβεται σε βουνά του Ιράν και τον άλλον να συνεχίζει να επιβιώνει παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Η CIA ανέπτυξε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογίες για τον εντοπισμό του πιλότου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ζωντανού σε δυσπρόσιτη τοποθεσία πριν τη διάσωσή του.

Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας που διασώθηκαν από το Ιράν με ελικόπτερα, άλλα αεροσκάφη και κομάντος χρησιμοποίησαν μια τυπική συσκευή επικοινωνίας της Boeing για να ειδοποιήσουν τους συντρόφους τους και να σηματοδοτήσουν τις τοποθεσίες τους, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας. «Διαθέτουν μια πολύ εξελιγμένη συσκευή τύπου ηχητικού σήματος που είναι πάντα πάνω τους», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης του Σαββατοκύριακου.

«Όταν πηγαίνουν σε αυτές τις αποστολές, βεβαιώνονται ότι έχουν άφθονο χώρο στην μπαταρία και ότι είναι σε καλή κατάσταση, και αυτή λειτούργησε πολύ καλά - εκπληκτικά, του έσωσε τη ζωή», είπε ο Τραμπ για τη συσκευή επικοινωνίας και τον αγνοούμενο πιλότο που ο πρόεδρος είπε ότι είχε βρει καταφύγιο «στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν».

Αυτή η συσκευή είναι ο Εντοπιστής Επιζώντων Μάχης της Boeing, ή CSEL, δήλωσε ο αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας.Το Combat Survivor Evader Locator είναι το κύριο σύστημα επικοινωνιών έρευνας και διάσωσης μάχης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, κατασκευασμένο από την Boeing. Λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο σύστημα υπηρεσιών ανάγκης για καταρριφθέντες πιλότους και προσωπικό που βρίσκεται απομονωμένο σε εχθρικό περιβάλλον

Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό έχουν αγοράσει χιλιάδες φορητές συσκευές από τότε που τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία το 2009. Ο εντοπιστής «παρέχει ασφαλή αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ακριβές στρατιωτικό Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) και αυξημένες ραδιοσυχνότητες και τρόπους επικοινωνίας μέσω των υπαρχόντων ασυρμάτων», σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο του Ναυτικού.

Το προσωπικό που έχει αποκλειστεί μπορεί να στείλει ένα μήνυμα δεδομένων μέσω δορυφόρου σε ένα κέντρο διάσωσης. Το κέντρο προωθεί αυτό το μήνυμα στις δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες στη συνέχεια επικοινωνούν με τον επιζώντα μέσω φωνητικών μηνυμάτων για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη, σύμφωνα με μια έκθεση του Πενταγώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, το Κοινό Κέντρο Ανάκτησης Προσωπικού του Πενταγώνου συντόνισε την προσπάθεια. Περισσότερες από 50.000 συσκευές είχαν παραδοθεί, από το 2011, σύμφωνα με την τελευταία δημόσια καταγραφή της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πολυλειτουργικό ακουστικό ήταν κρίσιμο για τον εντοπισμό του διμελούς πληρώματος μετά την κατάρριψη του πολεμικού αεροσκάφους F-15E από αυτό που ο Τραμπ αποκάλεσε «τυχερή βολή» από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον ώμο.

Μια μαζική επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε «μετά την επιβεβαίωση ενεργών σημάτων διάσωσης», δήλωσε τη Δευτέρα ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πιλότος του αεροσκάφους - διακριτικό κλήσης Dude 44 Alpha - διασώθηκε την Παρασκευή σε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο χειριστής του συστήματος όπλων του F-15E, διακριτικό κλήσης Dude 44 Bravo, αν και σοβαρά τραυματισμένος «συνέχισε να εργάζεται και να επιβιώνει» για να αποφύγει τη σύλληψη, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «κάθε διαθέσιμο μέσο», με τη βοήθεια της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), για να εντοπίσουν την ακριβή του τοποθεσία, δήλωσε ο Κέιν. «Χάρη στους εταίρους μας από διάφορα τμήματα καταφέραμε να εντοπίσουμε την τοποθεσία του και να τον αναγνωρίσουμε με βεβαιότητα», πρόσθεσε ο Κέιν. Διασώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, έτσι ώστε «τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα, περισσότερες από 50 ώρες μετά την έναρξη αυτής της επιχείρησης», και οι δύο πιλότοι επέστρεψαν σε φιλικό έδαφος, δήλωσε ο στρατηγός.

Στην αναζήτηση του Dude 44 Bravo, η CIA «ανέπτυξε τόσο ανθρώπινο δυναμικό όσο και εξαιρετικές τεχνολογίες που καμία υπηρεσία πληροφοριών στον κόσμο δεν διαθέτει σε μια τρομακτική πρόκληση συγκρίσιμη με το κυνήγι ενός μόνο κόκκου άμμου στη μέση μιας ερήμου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής της υπηρεσίας, Τζον Ράτκλιφ. «Το Σάββατο το πρωί, πετύχαμε τον πρωταρχικό μας στόχο βρίσκοντας και παρέχοντας επιβεβαίωση ότι ένας από τους καλύτερους και πιο γενναίους της Αμερικής ήταν ζωντανός και κρυμμένος σε μια σχισμή βουνού, ακόμα αόρατος στον εχθρό, αλλά όχι στη CIA», δήλωσε ο Ράτκλιφ.

