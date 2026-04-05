ΗΠΑ: Η εντυπωσιακή διάσωση του αγνοούμενου πιλότου - «Τον βρήκαμε», το μήνυμα του Τραμπ

Τον είχε επικηρύξει το Ιράν - Πρόλαβαν να τον εντοπίσουν και να τον διασώσουν οι Αμερικάνοι

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης του πιλότου

  • Ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού F
  • 15E, που καταρρίφθηκε από το Ιράν εντοπίστηκε και διασώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις.
  • Το Ιράν είχε επικηρύξει τον πιλότο με 60.000 δολάρια για τη σύλληψή του και διεξήγαγε επιχείρηση αναζήτησης στην ίδια περιοχή.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη διάσωση του πιλότου και χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις πιο τολμηρές στην ιστορία των ΗΠΑ.
  • Το πλήρωμα του F
  • 15E είχε δύο μέλη, με τον έναν να διασώζεται αμέσως μετά την κατάρριψη.
  • Το χτύπημα του F
  • 15E ήταν η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός του Ιράν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.
Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τον πιλότο που επέβαινε στο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε την Παρασκευή από το Ιράν και έκτοτε αγνοούνταν.

ΗΠΑ και Ιράν είχαν επιδοθεί από προχθές σε «αγώνα δρόμου» για τον εντοπισμό του πιλότου, οι μεν για να διασώσουν τον αξιωματικό τους, οι δε για να έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους για τις διαπραγματεύσεις τους αντιπάλους τους.

Για αυτό και χθες, Σάββατο, όπως μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, το Ιράν είχε επικηρύξει τον πιλότο, προσφέροντας 60.000 δολάρια σε όποιον τον βρει και τον παραδώσει ζωντανό στις ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, ωστόσο, κατάφεραν να φτάσουν πρώτες στον εντοπισμό του, αφού στην επαρχία Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, στην οποία καταρρίφθηκε το αεροσκάφος, είχε σταλεί επίλεκτη ομάδα του αμερικανικού στρατού, «χτενίζοντας» τη δύσβατη περιοχή.

Τη διάσωση του πιλότου ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, ενώ δύο την επιβεβαίωσαν και στο Reuters.

Παράλληλα, σχετική ανάρτηση έκανε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επαινόντας τον Τραμπ και τους Αμερικανούς στρατιώτες που διεξήγαγαν την επιχείρηση διάσωσης. «Περήφανη για τα στρατεύματά μας. Περήφανη για τον Πρόεδρό μας. Περήφανη που είμαι Αμερικανή», έγραψε στο X.

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Νωρίτερα, πηγές στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έντονες συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και ιρανικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών μονάδων των Μπασίτζ και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Και οι δύο δυνάμεις εντόπισαν πως ο Αμερικανός πιλότος του F-15E που εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος κρυβόταν στα βουνά και διεξήχθησαν επιχειρήσεις αναζήτησής του και από τις δύο πλευρές.

Τραμπ: «Τον βρήκαμε»

Με μήνυμά του, πριν λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως, επιβεβαίωσε τη διάσωση του αξιωματούχου.

«ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ! Αγαπητοί συμπατριώτες μου, τις τελευταίες ώρες, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εκπληκτικούς αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ένας πολύ σεβαστός συνταγματάρχης, και για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους

Σημειώνεται, πάντως, πως το χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F‑15E, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο άτομα πλήρωμα: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα. Ένας από τους δύο είχε διασωθεί ήδη από τις πρώτες ώρες της κατάρριψης.

Το Ιράν χτύπησε και δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ένα A-10 Warthog, στο Κουβέιτ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο, το οποίο διασώθηκε, ενεργοποιοώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Σαν σενάριο από ταινία: Οι ΗΠΑ έστησαν μυστική αεροπορική βάση μέσα στο Ιράν

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις φαίνεται πώς καταφέραν το αδιανόητο, προκειμένου να διασώσουν τον αξιωματικό. Σύμφωνα με - ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες - φαίνεται να εστησαν μια προσωρινή αεροπορική βάση στην καρδιά του Ιράν για να φέρουν εις πέρας την κρίσιμη αποστολή διάσωσης του αξιωματικού οπλισμού του F-15.

Σύμφωνα με τις αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δύο μεταγωγικά C-130 Hercules προσγειώθηκαν στο εχθρικό έδαφος για να παραλάβουν τον πιλότο και την ομάδα που τον συνόδευε. Την ίδια ώρα που όλα έδειχναν να πηγαίνουν βάσει σχεδίου, η αποστολή πήρε δραματική τροπή.

Τα αεροσκάφη «κόλλησαν» στο έδαφος λόγω άμμου, με τους κινητήρες να παλεύουν μάταια να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για απογείωση. Οι χειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο, καθώς ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν στην περιοχή.

Όταν έγινε σαφές ότι τα αεροπλάνα δεν επρόκειτο να αποκολληθούν, οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού - Delta όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες - αποφάσισαν να ανατινάξουν τα ίδια τους τα αεροπλάνα στο έδαφος. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή - υπό ιρανικά πυρά - την ώρα που τρία νέα αεροσκάφη κατέφθαναν στο σημείο για την εκκένωση της τελευταίας στιγμής.

Πρόκειται προφανώς για μια «ιστορία» που εάν τελικά επιβεβαιωθεί σε λίγα χρόνια θα βρίσκεται στις αίθουσες των κινηματογράφων.

