ΗΠΑ: Η εντυπωσιακή διάσωση του αγνοούμενου πιλότου - «Τον βρήκαμε», το μήνυμα του Τραμπ

Snapshot Ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού F

15E, που καταρρίφθηκε από το Ιράν εντοπίστηκε και διασώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ιράν είχε επικηρύξει τον πιλότο με 60.000 δολάρια για τη σύλληψή του και διεξήγαγε επιχείρηση αναζήτησης στην ίδια περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη διάσωση του πιλότου και χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις πιο τολμηρές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το πλήρωμα του F

15E είχε δύο μέλη, με τον έναν να διασώζεται αμέσως μετά την κατάρριψη.

Το χτύπημα του F

15E ήταν η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός του Ιράν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τον πιλότο που επέβαινε στο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε την Παρασκευή από το Ιράν και έκτοτε αγνοούνταν.

ΗΠΑ και Ιράν είχαν επιδοθεί από προχθές σε «αγώνα δρόμου» για τον εντοπισμό του πιλότου, οι μεν για να διασώσουν τον αξιωματικό τους, οι δε για να έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους για τις διαπραγματεύσεις τους αντιπάλους τους.

#Breaking

Axios citing sources:

?The rescue operation for the American pilot was carried out by a specialised commandos unit and left Iranian territory - @AlarabyTV #IRAN | #USA https://t.co/YMFsEMhVch



?The rescue operation for the pilot whose F-15 aircraft was shot down in… pic.twitter.com/hlRoR7exw9 — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) April 5, 2026

Για αυτό και χθες, Σάββατο, όπως μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, το Ιράν είχε επικηρύξει τον πιλότο, προσφέροντας 60.000 δολάρια σε όποιον τον βρει και τον παραδώσει ζωντανό στις ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Iran’s state broadcaster IRIB urged people in Iran to capture US pilot or pilots and hand them over alive to military forces in exchange for a reward, following unconfirmed reports of a US fighter jet crash in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. pic.twitter.com/wzn6024lOI — Iran International English (@IranIntl_En) April 3, 2026

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, ωστόσο, κατάφεραν να φτάσουν πρώτες στον εντοπισμό του, αφού στην επαρχία Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, στην οποία καταρρίφθηκε το αεροσκάφος, είχε σταλεί επίλεκτη ομάδα του αμερικανικού στρατού, «χτενίζοντας» τη δύσβατη περιοχή.

Τη διάσωση του πιλότου ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, ενώ δύο την επιβεβαίωσαν και στο Reuters.

Παράλληλα, σχετική ανάρτηση έκανε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επαινόντας τον Τραμπ και τους Αμερικανούς στρατιώτες που διεξήγαγαν την επιχείρηση διάσωσης. «Περήφανη για τα στρατεύματά μας. Περήφανη για τον Πρόεδρό μας. Περήφανη που είμαι Αμερικανή», έγραψε στο X.

Proud of our troops. Proud of our President. Proud to be an American. ?? — Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Νωρίτερα, πηγές στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έντονες συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και ιρανικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών μονάδων των Μπασίτζ και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Και οι δύο δυνάμεις εντόπισαν πως ο Αμερικανός πιλότος του F-15E που εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος κρυβόταν στα βουνά και διεξήχθησαν επιχειρήσεις αναζήτησής του και από τις δύο πλευρές.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Video purportedly show locals and security forces mobilizing to the site where the rescue is allegedly ongoing pic.twitter.com/zlDXj1cMjn — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 4, 2026

⚡️??BREAKING:



U.S. forces are reportedly conducting another search and rescue mission in Iran to locate a missing F-15 crew member, with reports of the second attempt involving a Black Hawk helicopter.



The area has also been under U.S. airstrikes, and footage is said to show… pic.twitter.com/wMeehnvz7H — Suppressed News. (@SuppressedNws1) April 4, 2026

Τραμπ: «Τον βρήκαμε»

Με μήνυμά του, πριν λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως, επιβεβαίωσε τη διάσωση του αξιωματούχου.

«ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ! Αγαπητοί συμπατριώτες μου, τις τελευταίες ώρες, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εκπληκτικούς αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ένας πολύ σεβαστός συνταγματάρχης, και για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους

Σημειώνεται, πάντως, πως το χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F‑15E, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο άτομα πλήρωμα: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα. Ένας από τους δύο είχε διασωθεί ήδη από τις πρώτες ώρες της κατάρριψης.

Το Ιράν χτύπησε και δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ένα A-10 Warthog, στο Κουβέιτ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο, το οποίο διασώθηκε, ενεργοποιοώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Σαν σενάριο από ταινία: Οι ΗΠΑ έστησαν μυστική αεροπορική βάση μέσα στο Ιράν

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις φαίνεται πώς καταφέραν το αδιανόητο, προκειμένου να διασώσουν τον αξιωματικό. Σύμφωνα με - ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες - φαίνεται να εστησαν μια προσωρινή αεροπορική βάση στην καρδιά του Ιράν για να φέρουν εις πέρας την κρίσιμη αποστολή διάσωσης του αξιωματικού οπλισμού του F-15.

Σύμφωνα με τις αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δύο μεταγωγικά C-130 Hercules προσγειώθηκαν στο εχθρικό έδαφος για να παραλάβουν τον πιλότο και την ομάδα που τον συνόδευε. Την ίδια ώρα που όλα έδειχναν να πηγαίνουν βάσει σχεδίου, η αποστολή πήρε δραματική τροπή.

Τα αεροσκάφη «κόλλησαν» στο έδαφος λόγω άμμου, με τους κινητήρες να παλεύουν μάταια να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για απογείωση. Οι χειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο, καθώς ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν στην περιοχή.

During the rescue mission, American operators were forced to destroy a pair of transport planes after they became stuck on the ground at a remote forward base in Iran. pic.twitter.com/eT5CS4sP7c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 5, 2026

Όταν έγινε σαφές ότι τα αεροπλάνα δεν επρόκειτο να αποκολληθούν, οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού - Delta όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες - αποφάσισαν να ανατινάξουν τα ίδια τους τα αεροπλάνα στο έδαφος. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή - υπό ιρανικά πυρά - την ώρα που τρία νέα αεροσκάφη κατέφθαναν στο σημείο για την εκκένωση της τελευταίας στιγμής.

Seriously some movie stuff, US special forces locate the second airmen late last night they land in transport aircraft but get stuck so have to hold positions under fire for renewed rescue by 3 other planes. — WarMonitor???? (@WarMonitor3) April 5, 2026

Πρόκειται προφανώς για μια «ιστορία» που εάν τελικά επιβεβαιωθεί σε λίγα χρόνια θα βρίσκεται στις αίθουσες των κινηματογράφων.

