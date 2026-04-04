Ιράν: Επικήρυξε με 60.000 ευρώ τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο

Snapshot Το Ιράν προσφέρει 60.000 ευρώ σε όποιον συλλάβει ζωντανό τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο και τον παραδώσει στις ιρανικές δυνάμεις.

Ένα αμερικανικό μαχητικό F

15E καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, σημειώνοντας την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο μέλη πληρώματος, εκ των οποίων ο ένας έχει ήδη διασωθεί από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του αγνοούμενου πιλότου στην επαρχία Kohgiluyeh και Boyer

Ahmad.

Καταρρίφθηκε χθες Παρασκευή, ένα αμερικανικό μαχητικό F‑15E, πάνω από το Ιράν, κάτι που αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο άτομα πλήρωμα: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα. Ένας από τους δύο διασώθηκε ήδη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η αναζήτηση για τον δεύτερο συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και CBS News.

Ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι ανακοίνωσε ότι προσφέρεται αμοιβή 60.000 δολαρίων σε πολίτες που θα συλλάβουν ζωντανό τον πιλότο και θα τον παραδώσουν στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Iran’s state broadcaster IRIB urged people in Iran to capture US pilot or pilots and hand them over alive to military forces in exchange for a reward, following unconfirmed reports of a US fighter jet crash in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. pic.twitter.com/wzn6024lOI — Iran International English (@IranIntl_En) April 3, 2026

Τραμπ: Δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η απόδειξη ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε

Πάντως οι έρευνες για το ποιος θα καταφέρει να βρει πρώτος τον αγνοούμενο πιλότο είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εικόνες του Στρατού των Πασνταράν που ανέκτησε κομμάτια του αεροπλάνου ενισχύουν την άποψη ότι εκτινάχθηκε πριν από την πτώση. Οι Φρουροί της Επανάστασης, γνωστοί ως «Πασνταράν» ή «Σεπάχ», δημοσίευσαν στον λογαριασμό του X εικόνες από το κάθισμα εκτίναξης του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε σήμερα. «Το γεγονός ότι το κάθισμα παρέμεινε άθικτο υποδηλώνει ότι ο πιλότος είναι ζωντανός», αναφέρει η ανάρτηση, συνοδευόμενη από το hashtag «Τελευταία μάχη».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει επίσης μη επαληθευμένα βίντεο και εικόνες που φέρονται να δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροπλάνα να πετούν πάνω από τον ουρανό του Κοχγκιλούγιε και του Μπόγιερ-Αχμάντ αναζητώντας τον πιλότο, καθώς και μη επιβεβαιωμένες αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και του IRGC στην περιοχή.

USAF HC-130J and HH-60G Pave Hawks on a deep combat search and rescue for the downed F-15 Strike Eagle crew in Iran. pic.twitter.com/vhCqUupLuz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026

