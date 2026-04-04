Στενά του Ορμούζ: Πέρασε πλοίο γαλλικών συμφερόντων - Το πρώτο που ανήκει σε δυτικοευρωπαϊκή εταιρία

Πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, που ανήκει στη γαλλική εταιρία CMA CGM.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές του Kpler, πρόκειται για «το πρώτο πλοίο που ανήκει σε μεγάλη δυτικοευρωπαϊκή εταιρία» που διέρχεται από το στρατηγικό πορθμό, μετά από ένα και πλεόν μήνα πολέμου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανοίγει νέο μέτωπο, αυτή τη φορά για τον Πορθμό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ή αλλιώς «Πύλη των Δακρύων», όπως έχει καταγραφεί η νότια ναυτιλιακή πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία παρέχει πρόσβαση στη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Ποιο μερίδιο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, LNG, σιταριού, ρυζιού και λιπασμάτων διέρχεται από το στενό Bab-el-Mandeb; Ποιες χώρες και εταιρείες αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο όγκο διαμετακόμισης μέσω του στενού;» ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε μια αινιγματική ανάρτηση στο X.

What share of global oil, LNG, wheat, rice, and fertilizer shipments transits the Bab-el-Mandeb Strait?



Which countries and companies account for the highest transit volumes through the strait? ? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

Διαβάστε επίσης