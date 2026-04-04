Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φέρνει νέες αυξήσεις στα… πάντα: «Να προετοιμαζόμαστε για κρίση 2-3 ετών»

Οι τιμές βασικών προϊόντων θα πάρουν εκ νέου την… ανιούσα, εξαιτίας των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Εφιαλτική πρόβλεψη καθηγητή οικονομικών για κρίση 3 ετών

Τσουρέκια σε τιμές… αρνιού και χαλβάς, τυρόπιτες με κόστος που παραπέμπει σε «θησαυρό» συνθέτουν το νέο τοπίο στην αγορά κι εν όψει Πάσχα.

Στο ψωμί, οι αυξήσεις παραμένουν συγκρατημένες, ωστόσο, στα υπόλοιπα προϊόντα καταγράφεται έντονη άνοδος. Η τιμή του ψωμιού έχει ενισχυθεί από 0,70€ – 0,80€ σε 0,80€ – 1€, με αρκετούς αρτοποιούς όμως να διατηρούν ακόμη τα παλαιότερα επίπεδα, σύμφωνα με το MEGA.

Το ψωμί εξακολουθεί να «αντέχει», όμως, οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στα σφολιατοειδή, όπου οι τιμές πλέον θυμίζουν κανονικό γεύμα και όχι σνακ.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, από φωτισμό και θερμαινόμενες προθήκες έως φούρνους, μίξερ και ψυγεία, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες όπως αλεύρι, τυριά, αυγά και βανίλια καταλήγουν τελικά στον καταναλωτή.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα αμνοερίφια, με τις τιμές να φτάνουν ήδη τα 35 ευρώ το κιλό στα βιολογικά (350 ευρώ τα 10 κιλά), ενώ, χαμηλότερα κόστη καταγράφονται σε κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ.

Στα κρεοπωλεία, οι τιμές μεταβάλλονται διαρκώς, θυμίζοντας «χρηματιστήριο». Ορισμένοι επιλέγουν ολόκληρα κομμάτια, οι περισσότεροι στρέφονται σε μισά, ενώ, δεν λείπουν κι όσοι αγοράζουν περιορισμένες ποσότητες, όπως λίγα παϊδάκια «για το καλό», ή απέχουν αναμένοντας πιθανή αποκλιμάκωση προς το τέλος της περιόδου, όπως εκτιμούν κυβερνητικοί φορείς.

Σημαντική άνοδος καταγράφεται και στις τιμές των τσουρεκιών και των αγαπημένων πασχαλινών βουτημάτων, ενώ, απλησίαστο, που πλέον φτάνει να πωλείται ακόμη και 5 ευρώ!

Ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, προειδοποίησε πως «αλλάζει χαρακτήρα αυτή η κρίση κι εκεί που ελπίζαμε ότι θα κρατούσε τέσσερις μήνες και ύστερα θα επιστρέφαμε στην κανονικότητα κατά κάποιον τρόπο, φαίνεται ότι θα πρέπει να δούμε ένα δεύτερο σενάριο κατά το οποίο η τιμή του πετρελαίου δεν θα είναι πολύ πάνω από τα 100 – 110 δολάρια, αλλά θα περάσουμε σε μία περίοδο όπου η τιμή αυτή θα διατηρείται σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα, ίσως και όλο το 2026», μιλώντας στο MEGA.

«Γεγονός είναι ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μία μεσοπρόθεσμη κρίση αύξησης των τιμών, 2 ή 3 χρόνων το πολύ, η οποία δεν θα μοιάζει με αυτήν του 2022. Ύφεση δεν βλέπουμε να έρχεται από την ενεργειακή κρίση τη δεδομένη στιγμή, αλλά τη φοβόμαστε από πιθανή πυροδότηση ορισμένων ανισορροπιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όμως, για αυτό είμαστε ακόμη μακριά», επεσήμανε ακόμη ο καθηγητής.

