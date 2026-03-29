Πάσχα με το χέρι στην τσέπη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς για Καλαμάτα έως... Θεσσαλονίκη

Η ακρίβεια καλπάζει και το φετινό Πάσχα θα είναι το ακριβότερο των τελευταίων ετών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πάσχα με το χέρι στην τσέπη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς για Καλαμάτα έως... Θεσσαλονίκη
  • Οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 19,7% σε σχέση με πέρυσι, καθιστώντας το φετινό Πάσχα το ακριβότερο των τελευταίων ετών.
  • Το κόστος καυσίμων και διοδίων για ένα ταξίδι Αθήνα–Καλαμάτα μετ’ επιστροφής φτάνει τα 105,3 ευρώ.
  • Για μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως Αθήνα–Ιωάννινα και Αθήνα–Θεσσαλονίκη, το συνολικό κόστος φτάνει αντίστοιχα τα 217,25 και 228,2 ευρώ.
  • Το υψηλό κόστος βενζίνης συχνά συνεχίζεται και στον προορισμό, αυξάνοντας περαιτέρω τα έξοδα.
  • Επιπλέον έξοδα διαμονής, διατροφής και διασκέδασης καθιστούν το συνολικό κόστος των πασχαλινών διακοπών δυσβάσταχτο για όσους δεν έχουν εξοχικό.
Με τις τιμές των καυσίμων, λόγω του πολέμου, αυξημένες κατά 19,7% σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και για μια διαδρομή έως 500 χιλιόμετρα, το επιπλέον κόστος μόνο για βενζίνη μπορεί να φτάσει έως και τα 25 ευρώ.

Με την αμόλυβδη στα 2,044 ευρώ το λίτρο και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το ταξίδι Αθήνα–Καλαμάτα μετ’ επιστροφής κοστίζει μόνο σε καύσιμα περίπου 72 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, το συνολικό ποσό φτάνει τα 105,3 ευρώ. Για το Καρπενήσι, με απόσταση 576 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, τα καύσιμα ξεπερνούν τα 88 ευρώ, ενώ με τα διόδια το συνολικό κόστος αγγίζει τα 120 ευρώ.

Αθήνα – Καλαμάτα (μετ’ επιστροφής 474 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ
Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ
Καύσιμα: 72,66 €
Διόδια: 32,7 €
Συνολικό κόστος: 105,3 €

Αθήνα – Καρπενήσι (μετ’ επιστροφής 576 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ
Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ
Καύσιμα: 88,3 €
Διόδια: 32,2 €
Συνολικό κόστος: 120 €

Όσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο αυξάνεται και ο λογαριασμός.

Για ένα ταξίδι Αθήνα–Ιωάννινα με επιστροφή, τα καύσιμα φτάνουν σχεδόν τα 128 ευρώ και τα διόδια τα 90 ευρώ, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 217,25 ευρώ. Για Θεσσαλονίκη, το κόστος εκτοξεύεται στα 228,2 ευρώ.

Αθήνα – Ιωάννινα (μετ’ επιστροφής 834 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ
Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ
Καύσιμα: 127,85 €
Διόδια: 89,4 €
Συνολικό κόστος: 217,25 €

Αθήνα – Θεσσαλονίκη (μετ’ επιστροφής 1010 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ
Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ
Καύσιμα: 154,8 €
Διόδια: 73,4 €
Συνολικό κόστος: 228,2 €

Και στον προορισμό όμως, η βενζίνη είναι συχνά ακόμη ακριβότερη.

Δεν σταματούν τα έξοδα ούτε στην… φιλοξενία

Για όσους δεν διαθέτουν φιλοξενία, τα έξοδα δεν σταματούν στη μετακίνηση. Διαμονή, διατροφή και διασκέδαση ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό, καθιστώντας το κόστος για λίγες ημέρες σχεδόν απαγορευτικό.

Για όσους δεν έχουν εξοχικό, το ερώτημα πλέον δεν είναι πού θα πάνε το Πάσχα, αλλά μέχρι πού αντέχει η τσέπη τους να φτάσει.

