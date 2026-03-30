Πάσχα: Έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές για το γιορτινό τραπέζι - Στα ύψη το κόστος

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Το κύμα ανατιμήσεων «χτυπάει» το πασχαλινό τραπέζι. Η έρευνα αγοράς για τον παραδοσιακό οβελία έχει ξεκινήσει, με τις τιμές να έχουν πάρει την ανιούσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κρεοπωλών δείχνουν ότι η τιμή του αρνιού, όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, θα καταγράψει αύξηση τουλάχιστον κατά 10%.

Οι καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί.

Αυξημένες είναι οι τιμές και στα οπωροκηπευτικά. Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το υψηλό μεταφορικό κόστος και τη μεγάλη ζήτηση, κάνουν μέχρι και τη σαλάτα… πολυτέλεια.

Ενδεικτικά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το μαρούλι αυξήθηκε κατά 20 λεπτά, η ντομάτα από το 1,5 ευρώ εκτοξεύθηκε στα 2,80 το κιλό, τα αγγουράκια από το 1 ευρώ στα 1,30.

Οι καταναλωτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν το δώρο του Πάσχα για τις αγορές τους.

