Στα ύψη οι τιμές αρνιού και κατσικιού ενόψει Πάσχα

Αυξημένο κατά πολύ θα είναι το φετινό πασχαλινό τραπέζι, καθώς οι τιμές στα κρέατα έχουν πάρει την ανιούσα, όπως και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το αρνί πωλείται από 13 έως 16 ευρώ το κιλό, με την τιμή του να παρουσιάζει ανοδική τάση, όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, την ώρα που πέρυσι τέτοια εποχή κόστιζε περίπου 11 ευρώ το κιλό.

Η τιμή του μοσχαριού έχει εκτοξευτεί περίπου στα 20 ευρώ το κιλό, ενώ αρνί και κατσίκι πωλούνται μεταξύ 13-16 ευρώ.

Η χονδρική τιμή τους είναι περίπου 11 ευρώ για το ελληνικό και περίπου 11,5 για το εισαγόμενο. Ομοίως, περίπου στα 11,5 ευρώ είναι η τιμή χονδρικής και για το κατσίκι.

Τα κόστη έχουν εκτοξευτεί λόγω των ζωονόσων, της αύξησης των τιμών στο πετρέλαιο και στα λιπάσματα, καθώς και στο αυξημένο κόστος παραγωγής.

Η ευλογιά κι ο αφθώδης πυρετός επηρεάζουν άμεσα την εικόνα της αγοράς, καθώς περίπου 70.000 ζώα στη Μυτιλήνη μένουν εκτός κάδρου, την ώρα που η αγορά χρειάζεται περίπου 450-500 χιλιάδες ζώα.

Όσο πλησιάζουμε πάντως στην τελική ευθεία ενόψει του Πάσχα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω.

