Ιράν: Αναφορές για μάχες μεταξύ Αμερικανών και Φρουρών - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του πιλότου
Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πιλότος του F-15E που εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος του μετά την κατάρριψή του τώρα κρύβεται στα βουνά, ενώ διεξάγονται επιχειρήσεις αναζήτησης και από τις δύο πλευρές
Πολλές πηγές στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν έντονες συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και ιρανικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών μονάδων των Μπασίτζ και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στην επαρχία Τσαρμαχάλε-Μπακτιάρι.
Ισραηλινά και αμερικανικά αεροσκάφη βομβαρδίσουν την περιοχή την ίδια στιγμή που δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και Μπασίζ σπεύδουν στην περιοχή.