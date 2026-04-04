Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς»

Πλήθος με ιρανικές σημαίες συγκεντρώνεται στην Τεχεράνη για να γιορτάσει τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του εκλιπόντος πατέρα του στις 9 Μαρτίου του 2026

Snapshot Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και τοσραήλ ότι η κλιμάκωση του πολέμου θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε «κόλαση».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με «απόλυτη κόλαση» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Οι Χούθι της Υεμένης, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ανέλαβαν ευθύνη για πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς το Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα.

Οι ΗΠΑ αναζητούν έναν αγνοούμενο πιλότο μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F

15 εντός του Ιράν, ενώ το Ιράν προσφέρει αμοιβή για την παράδοσή του ζωντανού.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάρριψη των αμερικανικών αεροσκαφών δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και δεν σχολίασε την πιθανή αντίδρασή του σε περίπτωση βλάβης του πιλότου. Snapshot powered by AI

Το Ιράν απορρίπτει το τελεσίγραφο 48 ωρών που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη και προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς» εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση.

Εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα προκαλέσει σφοδρή αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή.

«Ο επιθετικός και πολεμοχαρής Αμερικανός πρόεδρος, αφού υπέστη διαδοχικές ήττες, ανέλαβε, με έναν αβοήθητο, ασταθή, ταραγμένο και ανόητο τρόπο, να απειλήσει τις υποδομές και την περιουσία του Ιράν», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση στο Telegram.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

«Η ψευδαίσθηση ότι μπορείτε να νικήσετε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει μετατραπεί σε βάλτο μέσα στον οποίο θα βυθιστείτε».

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, χαρακτηρίζοντάς τες «εγκλήματα πολέμου» και «κρατική τρομοκρατία».

Σε ανακοίνωσή της, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε ότι η «συστηματική στοχοποίηση αμάχων και κρίσιμων υποδομών» περιλάμβανε τη πετροχημική ζώνη Mahshahr Petrochemical Zone καθώς και τη γέφυρα Karaj–Tehran B1 bridge.

«Η συστηματική στοχοποίηση αμάχων και κρίσιμων υποδομών στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς συνιστά εγκλήματα πολέμου και κρατική τρομοκρατία», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία καλεί τη διεθνή κοινότητα «να ενεργήσει αποφασιστικά και να καταδικάσει απερίφραστα τις επιθέσεις».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στην πετροχημική ζώνη του Μαχσάρ. Παράλληλα, η γέφυρα Β1 στην πόλη Karaj, κοντά στην Tehran, επλήγη από δύο πυραύλους, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της κατασκευής. Σύμφωνα με ιρανικές αναφορές, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 95 τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέλαβαν με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του εκπροσώπου τους στην πλατφόρμα Χ την ευθύνη για την επίθεση που, κατ’ αυτούς, στόχευε πολλούς «ευαίσθητους» στρατιωτικούς στόχους και το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Αυτή είναι η πέμπτη επίθεση από την Υεμένη από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι Χούθι, που είχαν στηρίξει και τη Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας, μπήκαν στον πόλεμο την περασμένη εβδομάδα.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Το Ιράν έχει 48 ώρες στη διάθεσή του, πριν ανοίξουν οι πύλες της κόλασης

Νέο τελεσίγραφο στο Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος τελειώνει – απομένουν 48 ώρες πριν εξαπολυθεί η απόλυτη κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η τελευταία απειλή του Τραμπ κατά του ιρανικού καθεστώτος έρχεται καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο πιλότο μαχητικού των ΗΠΑ, μετά την κατάρριψη ενός F-15 την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social το Σάββατο το πρωί, αλλά δεν αναφέρθηκε στον αγνοούμενο πιλότο.

Φάνηκε να συγχέει την ορθογραφία της λέξης «rain down» με τη λέξη «reign down» στην απειλή του.

Στις 26 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε 10ήμερο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια διαδρομή για την παγκόσμια οικονομία και αποκλεισμένη από το Ιράν από την αρχή του πολέμου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «η κατάρριψη πολεμικών αεροσκαφών από το Ιράν δεν θα επηρεάσει πιθανές διαπραγματεύσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης».

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά του Ιράν ως μια «έντονη και λεπτή στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το γεγονός σε ορισμένα τμήματα των ειδήσεων της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάρριψη των πολεμικών αεροσκαφών του από το Ιράν δεν θα επηρεάσει πιθανές διαπραγματεύσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης, λέγοντας: «Όχι, δεν θα το επηρεάσει καθόλου. Αυτός είναι πόλεμος. Είμαστε σε πόλεμο».

Ιράν: Επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ αναζητούν τον πιλότο που αγνοείται - Τον επικήρυξε το Ιράν

Επίλεκτες δυνάμεις έστειλαν οι ΗΠΑ για την αναζήτηση του πιλότου που αγνοείται από χθες, όταν το Ιράν κατέρριψε το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις «χτενίζουν» την επαρχία Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, η οποία πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή στο εσωτερικό του Ιράν, προκειμένου να προλάβουν να εντοπίσουν τον πιλότο πριν τον βρει το ιρανικό καθεστώς.

Το Ιράν, μάλιστα, τον έχει επικηρύξει, σύμφωνα με ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι, προσφέροντας αμοιβή 60.000 δολαρίων σε όποιον καταφέρει να τον βρει και τον παραδώσει ζωντανό στις αρχές της χώρας του Κόλπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους

Σημειώνεται, μάλιστα, πως το χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F‑15E, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο άτομα πλήρωμα: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα. Ένας από τους δύο διασώθηκε ήδη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η αναζήτηση για τον δεύτερο συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και CBS News.

Το Ιράν χτύπησε και δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ένα A-10 Warthog, στο Κουβέιτ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο, το οποίο διασώθηκε, ενεργοποιοώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τραμπ: Δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η απόδειξη ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε

Οι εικόνες του Στρατού των Πασνταράν που ανέκτησε κομμάτια του αεροπλάνου ενισχύουν την άποψη ότι εκτινάχθηκε πριν από την πτώση. Οι Φρουροί της Επανάστασης, γνωστοί ως «Πασνταράν» ή «Σεπάχ», δημοσίευσαν στον λογαριασμό του X εικόνες από το κάθισμα εκτίναξης του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε σήμερα. «Το γεγονός ότι το κάθισμα παρέμεινε άθικτο υποδηλώνει ότι ο πιλότος είναι ζωντανός», αναφέρει η ανάρτηση, συνοδευόμενη από το hashtag «Τελευταία μάχη».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει επίσης μη επαληθευμένα βίντεο και εικόνες που φέρονται να δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροπλάνα να πετούν πάνω από τον ουρανό του Κοχγκιλούγιε και του Μπόγιερ-Αχμάντ αναζητώντας τον πιλότο, καθώς και μη επιβεβαιωμένες αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και του IRGC στην περιοχή.

Ισραήλ: Έτοιμο για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις - Περιμένει «πράσινο φως» από ΗΠΑ

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a meeting with U.S. Vice President JD Vance (not pictured) at the Prime Minister's Office in Jerusalem, Israel on Wednesday, Oct. 22, 2025.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται να πλήξει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας το Σάββατο, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την έκδοση τελεσιγράφου 48 ωρών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας την προσοχή στο κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα υποστηρίξει περαιτέρω στρατιωτική δράση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Διαβάστε επίσης