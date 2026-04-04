Ισραήλ: Έτοιμο για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις - Περιμένει «πράσινο φως» από ΗΠΑ

Snapshot Το Ισραήλ προετοιμάζεται να επιτεθεί σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά περιμένει την έγκριση των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ πριν από πιθανή στρατιωτική δράση.

Αμερικανικές επίλεκτες δυνάμεις αναζητούν τον αγνοούμενο πιλότο που επέβαινε σε καταρριφθέν F

15 εντός του Ιράν, ενώ το Ιράν προσφέρει αμοιβή για την παράδοσή του.

Η κατάρριψη του F

15 αποτελεί την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάρριψη του μαχητικού δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και απέφυγε να σχολιάσει την αντίδρασή του αν ο πιλότος τραυματιστεί ή σκοτωθεί.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται να πλήξει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας το Σάββατο, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την έκδοση τελεσιγράφου 48 ωρών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας την προσοχή στο κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα υποστηρίξει περαιτέρω στρατιωτική δράση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Το Ιράν έχει 48 ώρες στη διάθεσή του, πριν ανοίξουν οι πύλες της κόλασης

Νέο τελεσίγραφο στο Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος τελειώνει – απομένουν 48 ώρες πριν εξαπολυθεί η απόλυτη κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η τελευταία απειλή του Τραμπ κατά του ιρανικού καθεστώτος έρχεται καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο πιλότο μαχητικού των ΗΠΑ, μετά την κατάρριψη ενός F-15 την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social το Σάββατο το πρωί, αλλά δεν αναφέρθηκε στον αγνοούμενο πιλότο.

Φάνηκε να συγχέει την ορθογραφία της λέξης «rain down» με τη λέξη «reign down» στην απειλή του.

Στις 26 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε 10ήμερο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια διαδρομή για την παγκόσμια οικονομία και αποκλεισμένη από το Ιράν από την αρχή του πολέμου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «η κατάρριψη πολεμικών αεροσκαφών από το Ιράν δεν θα επηρεάσει πιθανές διαπραγματεύσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης».

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά του Ιράν ως μια «έντονη και λεπτή στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το γεγονός σε ορισμένα τμήματα των ειδήσεων της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάρριψη των πολεμικών αεροσκαφών του από το Ιράν δεν θα επηρεάσει πιθανές διαπραγματεύσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης, λέγοντας: «Όχι, δεν θα το επηρεάσει καθόλου. Αυτός είναι πόλεμος. Είμαστε σε πόλεμο».

Ιράν: Επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ αναζητούν τον πιλότο που αγνοείται - Τον επικήρυξε το Ιράν

Επίλεκτες δυνάμεις έστειλαν οι ΗΠΑ για την αναζήτηση του πιλότου που αγνοείται από χθες, όταν το Ιράν κατέρριψε το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις «χτενίζουν» την επαρχία Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, η οποία πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή στο εσωτερικό του Ιράν, προκειμένου να προλάβουν να εντοπίσουν τον πιλότο πριν τον βρει το ιρανικό καθεστώς.

Το Ιράν, μάλιστα, τον έχει επικηρύξει, σύμφωνα με ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι, προσφέροντας αμοιβή 60.000 δολαρίων σε όποιον καταφέρει να τον βρει και τον παραδώσει ζωντανό στις αρχές της χώρας του Κόλπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους

Σημειώνεται, μάλιστα, πως το χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F‑15E, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο άτομα πλήρωμα: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα. Ένας από τους δύο διασώθηκε ήδη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η αναζήτηση για τον δεύτερο συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και CBS News.

Το Ιράν χτύπησε και δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ένα A-10 Warthog, στο Κουβέιτ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο, το οποίο διασώθηκε, ενεργοποιοώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τραμπ: Δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η απόδειξη ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε

Οι εικόνες του Στρατού των Πασνταράν που ανέκτησε κομμάτια του αεροπλάνου ενισχύουν την άποψη ότι εκτινάχθηκε πριν από την πτώση. Οι Φρουροί της Επανάστασης, γνωστοί ως «Πασνταράν» ή «Σεπάχ», δημοσίευσαν στον λογαριασμό του X εικόνες από το κάθισμα εκτίναξης του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε σήμερα. «Το γεγονός ότι το κάθισμα παρέμεινε άθικτο υποδηλώνει ότι ο πιλότος είναι ζωντανός», αναφέρει η ανάρτηση, συνοδευόμενη από το hashtag «Τελευταία μάχη».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει επίσης μη επαληθευμένα βίντεο και εικόνες που φέρονται να δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροπλάνα να πετούν πάνω από τον ουρανό του Κοχγκιλούγιε και του Μπόγιερ-Αχμάντ αναζητώντας τον πιλότο, καθώς και μη επιβεβαιωμένες αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και του IRGC στην περιοχή.

