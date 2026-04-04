Συγλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ισραηλινό πλήγμα καταστρέφει ιρανικό φορτηγό

Συγκλονιστικές εικόνες δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός, καταγράφοντας τη στιγμή που ένα φορτηγό το οποίο λειτουργούσε ως κινητός εκτοξευτήρας βαλλιστικών πυραύλων ανατινάζεται στην περιοχή της Ταμπρίζ στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αποτραπεί επικείμενη εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, αποκλειστικό υλικό από ακριβή επιδρομή της αεροπορίας κατά ενός φορτηγού που λειτουργούσε ως κινητός εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή του Ταμπρίζ. Ο εκτοξευτής καταστράφηκε, αποτρέποντας έτσι πιθανές διαδρομές εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν.