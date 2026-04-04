Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: γιατί αυτό το μικρό πέρασμα κρατά «όμηρο» την παγκόσμια οικονομία

Από τις αρχαίες αυτοκρατορίες και τις εμπορικές διαδρομές του Μάρκο Πόλο έως τη σημερινή ενεργειακή «αρτηρία» που μεταφέρει το 20% της παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, πώς ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στο Ιράν και τον Περσικό Κόλπο εξελίχθηκε στην πιο επικίνδυνη οικονομική «βαλβίδα πίεσης» του κόσμου και γιατί οι τρέχουσες αναταράξεις μπορεί να προκαλέσουν ενεργειακά σοκ, κινδύνους για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και αστάθεια στις αγορές.

Τα Στενά του Ορμούζ, ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και τον ευρύτερο Ινδικό Ωκεανό, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας εν μέσω εντάσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Αυτό που στον χάρτη μοιάζει με μια λεπτή λωρίδα ποταμιού αποτελεί εδώ και χιλιάδες χρόνια σημείο συνάντησης εμπορίου, αυτοκρατοριών και γεωπολιτικής. Σήμερα, καθώς οι εντάσεις στη ναυσιπλοΐα προκαλούν αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, ο ιστορικός ρόλος του βοηθά να εξηγηθεί γιατί οι εξελίξεις σε αυτό το πέρασμα έχουν τόσο εκτεταμένες συνέπειες.

Βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν στα βόρεια και την Αραβική Χερσόνησο στα νότια και αποτελεί τη μοναδική φυσική έξοδο από τον Περσικό Κόλπο. Στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος περίπου 30–35 χιλιόμετρα, ενώ οι καθορισμένες λωρίδες ναυσιπλοΐας είναι ακόμη στενότερες. Αυτή η γεωγραφία το καθιστά ένα από τα πιο στρατηγικά ευαίσθητα «σημεία διεύλευσης» στον κόσμο, όπου ο έλεγχος ενός περιορισμένου θαλάσσιου χώρου μπορεί να επηρεάσει τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, εμπορίου και στρατιωτικής ισχύος.

Στη σύγχρονη εποχή, τα Στενά του Ορμούζ έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμα με την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Περίπου το ένα πέμπτο της ημερήσιας παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου περνά από τα νερά τους, καθώς και περίπου το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Δεξαμενόπλοια που αναχωρούν από μεγάλους παραγωγούς όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρέπει να διασχίσουν αυτό το πέρασμα για να φτάσουν στις διεθνείς αγορές. Οποιαδήποτε ένταση, είτε στρατιωτική κλιμάκωση, επιθέσεις σε πλοία ή πολιτικές αποφάσεις, μπορεί γρήγορα να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές καυσίμων και αποσταθεροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές λιπασμάτων

Τα Στενά παίζουν επίσης έναν λιγότερο γνωστό αλλά κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Τα κράτη του Κόλπου είναι μεγάλοι εξαγωγείς λιπασμάτων, όπως η ουρία και άλλα προϊόντα με βάση το άζωτο που είναι απαραίτητα για τη γεωργία σε όλο τον κόσμο. Και αυτές οι αποστολές περνούν από το στενό πέρασμα, πράγμα που σημαίνει ότι διακοπές στη ναυσιπλοΐα μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τις ενεργειακές αγορές αλλά και την αγροτική παραγωγή πολύ πέρα από την περιοχή.

Η στρατηγική τους σημασία εδώ και αιώνες

Ωστόσο, η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ προηγείται κατά πολύ του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της σύγχρονης γεωπολιτικής. Ο ρόλος τους ως πύλης μεταξύ περιοχών χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω, στις πρώτες μεγάλες πολιτισμικές και εμπορικές ανταλλαγές της Εγγύς Ανατολής.

Ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ., ο Περσικός Κόλπος αποτελούσε βασική εμπορική αρτηρία που συνέδεε τη Μεσοποταμία, την Αραβική Χερσόνησο, το Ιράν και τον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού. Έμποροι από πόλεις-κράτη όπως η Ουρ και η Λαγκάς ταξίδευαν σε αυτά τα νερά αναζητώντας χαλκό και διορίτη από το Ομάν, καθώς και ξυλεία, πολύτιμους λίθους και πολυτελή αγαθά από περιοχές πιο ανατολικά. Το θαλάσσιο εμπόριο μέσω αυτών των διαδρομών βοήθησε στη διατήρηση των πρώτων αστικών οικονομιών και διευκόλυνε την πολιτισμική ανταλλαγή σε τεράστιες αποστάσεις.

Κάθε πλοίο που ταξίδευε ανάμεσα στη Μεσοποταμία και τον Ινδικό Ωκεανό έπρεπε να περάσει από ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα, τα νερά που αργότερα έγιναν γνωστά ως Στενά του Ορμούζ. Ακόμη και στην Εποχή του Χαλκού, αυτό τα καθιστούσε κρίσιμο διάδρομο για το εμπόριο, την επικοινωνία και τη διάδοση ιδεών.

Καθώς η ισχύς στην Εγγύς Ανατολή περνούσε από τη μία αυτοκρατορία στην άλλη, ο έλεγχος του Κόλπου και της εισόδου του άλλαζε χέρια. Περίπου το 500 π.Χ., η Αχαιμενιδική Περσική Αυτοκρατορία, υπό ηγεμόνες όπως ο Δαρείος Α΄, ενοποίησε μια τεράστια επικράτεια από τη Μεσόγειο έως την κοιλάδα του Ινδού. Υπό την περσική κυριαρχία, ο Κόλπος έγινε ζωτική αρτηρία της αυτοκρατορίας, συνδέοντας απομακρυσμένες επαρχίες με διοικητικά και οικονομικά κέντρα στο σημερινό νοτιοδυτικό Ιράν και τη Μεσοποταμία.

Γιατί λέγονται Ορμούζ;

Πιθανότατα σε μεταγενέστερες περιόδους, υπό τις αυτοκρατορίες των Πάρθων ή των Σασσανιδών, το στενό απέκτησε ένα όνομα που θυμίζει τη σημερινή του μορφή. Η ονομασία «Ορμούζ» θεωρείται ότι προέρχεται από το «Χορμουζδ», τη μέση περσική μορφή του Αχούρα Μάζδα, της ανώτατης θεότητας του ζωροαστρισμού, υποδηλώνοντας έννοια θεϊκής προστασίας ή εξουσίας. Μια άλλη θεωρία συνδέει το όνομα με τοπικούς όρους που σχετίζονται με τους χουρμάδες, αντανακλώντας γεωργικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του περάσματος, οι Σασσανίδες επέκτειναν τον έλεγχό τους τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ακτή του, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τον έλεγχο της πρόσβασης στον Περσικό Κόλπο και ενισχύοντας τον ρόλο του στενού ως γεωπολιτικής πύλης.

Ακόμη και μακρινές αυτοκρατορίες γνώριζαν τη σημασία του. Το 116 μ.Χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός έφτασε στην κεφαλή του Περσικού Κόλπου κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του στην Ανατολή. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, παρατήρησε πλοία που έπλεαν προς την Ινδία, γεγονός που αποτυπώνει τα ήδη εδραιωμένα εμπορικά δίκτυα που περνούσαν από τα Στενά και συνέδεαν τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Μετά την άνοδο του Ισλάμ τον 7ο αιώνα, η περιοχή εντάχθηκε σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο εμπορικό δίκτυο που εκτεινόταν από την Ανατολική Αφρική έως την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι μουσουλμάνοι έμποροι κυριάρχησαν σε μεγάλο μέρος του εμπορίου του Ινδικού Ωκεανού κατά τον Μεσαίωνα, με τον Περσικό Κόλπο να λειτουργεί ως βασικός κόμβος και τα Στενά του Ορμούζ ως πύλη του.

Στα τέλη του Μεσαίωνα αναδύθηκε ένα ισχυρό και κοσμοπολίτικο εμπορικό κράτος που έδωσε στο πέρασμα το διαχρονικό του όνομα: το Βασίλειο του Ορμούζ. Αρχικά βρισκόταν στην ηπειρωτική νότια Περσία, αλλά τον 13ο αιώνα μεταφέρθηκε στο νησί Ορμούζ, στην είσοδο των Στενών, εξαιτίας περιφερειακής αστάθειας και των αναταράξεων που συνδέονταν με την εποχή των Μογγόλων.

Η μετακίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Από το νησιωτικό του προπύργιο, το Ορμούζ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της δυτικής και νότιας Ασίας. Το βασίλειο διέθετε περιορισμένους φυσικούς πόρους και παρήγαγε λίγα δικά του αγαθά. Ο πλούτος του προερχόταν κυρίως από τη στρατηγική του θέση στη διασταύρωση μεγάλων θαλάσσιων εμπορικών δρόμων.

Έμποροι από όλη την Ευρασία περνούσαν από το Ορμούζ μεταφέροντας μπαχαρικά, υφάσματα, μαργαριτάρια, πολύτιμα μέταλλα και κεραμικά. Το βασίλειο ευημερούσε φορολογώντας αυτό το εμπόριο και η πρωτεύουσά του έγινε γνωστή για τον πλούτο, την ποικιλομορφία και τη ζωντανή εμπορική δραστηριότητα.

Ταξιδιώτες από μακρινές χώρες περιέγραφαν την πόλη με ενθουσιασμό. Ο Βενετός έμπορος Μάρκο Πόλο, που επισκέφθηκε την περιοχή στα τέλη του 13ου αιώνα, μίλησε για μια πολυσύχναστη αγορά γεμάτη αγαθά από όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Μεταγενέστεροι περιηγητές επανέλαβαν παρόμοιες περιγραφές, παρουσιάζοντας το Ορμούζ ως λαμπρό εμπορικό κέντρο που ευημερούσε χάρη στον έλεγχο μιας από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες θέσεις στον κόσμο.

Ο πλούτος και η θέση του το έκαναν και στόχο. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ευρωπαϊκές δυνάμεις άρχισαν να επιδιώκουν τον έλεγχο των βασικών θαλάσσιων διαδρομών που συνέδεαν την Ευρώπη με την Ασία. Το 1507, πορτογαλικές δυνάμεις υπό τον Αφόνσο ντε Αλμπουκέρκι κατέλαβαν το νησί του Ορμούζ, ιδρύοντας φρούριο και ναυτική βάση.

Από εκεί, η Πορτογαλία μπόρεσε να ασκήσει σημαντική επιρροή στη ναυσιπλοΐα που εισερχόταν και εξερχόταν από τον Περσικό Κόλπο. Παρά τις προκλήσεις από τοπικούς ηγεμόνες και ανταγωνιστικές αυτοκρατορίες, ο πορτογαλικός έλεγχος διατηρήθηκε για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η πορτογαλική κυριαρχία έληξε το 1622, όταν η Σαφαβιδική Περσική Αυτοκρατορία, σε συνεργασία με την Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, κατέλαβε το νησί και εκδίωξε τους Πορτογάλους. Αυτό σηματοδότησε αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων, με τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεχίζουν να επεκτείνουν την εμπορική τους παρουσία στην περιοχή.

Τον 19ο αιώνα, η Βρετανική Αυτοκρατορία αναδείχθηκε στην κυρίαρχη ναυτική δύναμη στον Περσικό Κόλπο. Το στρατηγικό της ενδιαφέρον συνδεόταν κυρίως με την ανάγκη να διασφαλίσει τις θαλάσσιες διαδρομές προς την Ινδία, τότε βασικό τμήμα της αυτοκρατορίας της. Μέσω συνθηκών με τοπικούς ηγεμόνες στις ακτές της Αραβικής Χερσονήσου, η Βρετανία δημιούργησε ένα δίκτυο επιρροής που εξασφάλιζε τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων της περιοχής.

Ο 20ός αιώνας έφερε μια εξέλιξη που εκτόξευσε τη σημασία των Στενών του Ορμούζ σε πρωτοφανές επίπεδο. Η ανακάλυψη τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου στον Κόλπο ξεκινώντας από το Ιράν το 1908 και ακολουθούμενη από μεγάλες ανακαλύψεις στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, μετέτρεψε την περιοχή στο κέντρο της παγκόσμιας ενεργειακής οικονομίας.

Καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν δραματικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Στενά έγιναν η βασική διαδρομή μέσω της οποίας το αργό πετρέλαιο μεταφερόταν στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Η σημασία τους αυξήθηκε ακόμη περισσότερο καθώς η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας μεγάλωνε.

Σήμερα τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι στενές λωρίδες ναυσιπλοΐας, η έντονη κυκλοφορία πλοίων και η εγγύτητα σε στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα σε διαταραχές. Αυτή η ευαλωτότητα δοκιμάζεται τώρα.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά επιβάλει έναν αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ μετά το ξέσπασμα του πολέμου, περιορίζοντας σημαντικά τη ναυσιπλοΐα. Ο όγκος των μεταφορών έχει μειωθεί αισθητά, καθώς πολλά πλοία αποφεύγουν τη διαδρομή λόγω απειλών ασφαλείας, επιθέσεων και εκτόξευσης του κόστους ασφάλισης.

Η ένταση έχει ήδη παγκόσμιες συνέπειες. Οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών έχουν περιοριστεί, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών ενέργειας και αυξάνοντας την οικονομική αβεβαιότητα στις αγορές σε όλο τον κόσμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ιράν επιτρέπει περιορισμένη διέλευση σε επιλεγμένα πλοία, ενώ εμποδίζει ή απειλεί άλλα, μετατρέποντας ουσιαστικά τη θαλάσσια οδό σε ελεγχόμενο «σημείο στραγγαλισμού» της ναυσιπλοΐας. Το αποτέλεσμα είναι εκτεταμένες καθυστερήσεις, εγκλωβισμένα πληρώματα και αυξανόμενη πίεση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Διεθνείς ηγέτες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, επηρεάζοντας όχι μόνο τις αγορές καυσίμων αλλά και την τροφοδοσία τροφίμων και τη βιομηχανική παραγωγή.

Παρά ορισμένες διελεύσεις, η ναυσιπλοΐα παραμένει πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει την ευθραυστότητα μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου.

Για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις είναι έμμεσες αλλά σημαντικές. Αν και είναι χιλιόμετρα μακριά από τα Στενά, οι διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές καυσίμων, τις οικονομικές συνθήκες και τον περιφερειακό γεωπολιτικό χάρτη.

Από τις αρχαίες εμπορικές διαδρομές έως τις σύγχρονες ενεργειακές «αρτηρίες», τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορίου και της στρατηγικής αντιπαράθεσης. Η μακρά ιστορία τους δείχνει ότι ο έλεγχος ή η αστάθεια σε αυτό το στενό πέρασμα μπορεί να διαμορφώσει εξελίξεις πολύ πέρα από την περιοχή, μια πραγματικότητα που φαίνεται να επαναλαμβάνεται σήμερα στη διεθνή σκηνή.

