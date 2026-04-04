ΗΠΑ: Πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά του Σουλεϊμανί - Ακύρωσαν την πράσινη κάρτα της
Αμερικανοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Qassem Soleimani μετά την ανάκληση της «πράσινης κάρτας» της από τον Μάρκο Ρούμπιο
Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και τη δισανιψιά του εκλιπόντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Σουλεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης μόνιμης διαμονής τους, ανακοίνωσε το Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Η Χαμίντε Σολεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του, αφότου ο Ρούμπιο ακύρωσε τις πράσινες κάρτες τους.
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις
19:29 ∙ LIFESTYLE