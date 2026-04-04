ΗΠΑ: Πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά του Σουλεϊμανί - Ακύρωσαν την πράσινη κάρτα της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και τη δισανιψιά του εκλιπόντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Σουλεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης μόνιμης διαμονής τους, ανακοίνωσε το Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμίντε Σολεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του, αφότου ο Ρούμπιο ακύρωσε τις πράσινες κάρτες τους.

Διαβάστε επίσης