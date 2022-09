Tραμπ: Φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσει το ιρανικό καθεστώς ως εκδίκηση για τον θάνατο του Σουλεϊμανί

Ο Ντόναλντ Τραμπ φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσει το Ιράν ως αντίποινα για τον θάνατο του Σουλεϊμανί, αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Η αποκάλυψη για την ανησυχία του Αμερικανού πρώην προέδρου αναφέρεται στο νέο βιβλίο με τίτλο «The Divider» των Peter Baker και Susan Glasser «Σε ένα κοκτέιλ πάρτι, ο Τραμπ είπε σε αρκετούς φίλους του από τη Φλόριντα ότι φοβόταν πως το Ιράν θα επιχειρήσει να τον δολοφονήσει», αναφέρεται στις σελίδες του.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Τραμπ είπε σε φίλους ότι φοβόταν ότι το Ιράν θα προσπαθούσε να τον δολοφονήσει ως εκδίκηση για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, ενός Ιρανού στρατηγού που σκοτώθηκε σε επίθεση με αμερικανικό drone σχεδόν ένα χρόνο πριν.

Η αποκάλυψη περιέχεται σε ένα νέο βιβλίο από τον Peter Baker και τη Susan Glasser, ένα ανδρόγυνο δημοσιογράφων που γράφουν αντίστοιχα για τους New York Times και το New Yorker. Το βιβλίο με τον πλήρη τιτλο «The Divider: Trump in the White House 2017-2021» θα δημοσιευθεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα και ο Guardian έλαβε ένα αντίγραφο.

Οι συγγραφείς περιγράφουν την πολιτική του Τραμπ για το Ιράν, από τις απρόθυμες συνομιλίες για την πυρηνική συμφωνία που υπογράφηκε υπό τον Μπαράκ Ομπάμα μέχρι την αποχώρηση των ΗΠΑ τον Μάιο του 2018 και τη στιγμή που ο Τραμπ συμφώνησε σε αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο του 2019, αλλά τις διέκοψε την τελευταία στιγμή.

Ο Τραμπ είπε στη συνέχεια: «Το σκέφτηκα για ένα δευτερόλεπτο και είπα: «Ξέρετε τι, κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο drone… και εδώ καθόμαστε με 150 νεκρούς που θα είχαν συμβεί πιθανώς μέσα σε μισή ώρα αφότου εγώ είπε, προχωρήστε. Και δεν μου άρεσε… δεν πίστευα ότι ήταν ανάλογο.» Αργότερα προέκυψε ότι ο παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ήταν μεταξύ εκείνων που συμβούλεψαν τον Τραμπ να μην πραγματοποιήσει τις επιδρομές στο Ιράν. Έξι μήνες αργότερα, ο Τραμπ ενέκρινε το χτύπημα στον Σουλεϊμανί.

Ο διοικητής της επίλεκτης δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, την οποία οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατική ομάδα τον Απρίλιο του 2019, σκοτώθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2020 καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Αξιωματούχοι από ιρακινές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση, με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper.

Το Πεντάγωνο είπε ότι ο Σουλεϊμανί «ανάπτυσσε ενεργά σχέδια για να επιτεθεί σε Αμερικανούς διπλωμάτες και μέλη του στρατού στο Ιράκ και σε ολόκληρη την περιοχή». Ο Τραμπ καυχήθηκε έκτοτε για το πλήγμα, λέγοντας σε συγκέντρωση στο Τολέδο του Οχάιο: «Τον σταματήσαμε και τον σταματήσαμε γρήγορα και τον σταματήσαμε ψυχρά. Ήταν ένας κακός τύπος. Ήταν ένας αιμοδιψής τρομοκράτης και δεν είναι πια τρομοκράτης. Είναι νεκρός»

Αλλά σύμφωνα με τους Glasser και Baker, λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, τουλάχιστον ιδιωτικά, ο Τραμπ δεν ήταν τόσο σκληρός. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2020, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έγραψε στο Twitter: «Αυτοί που διέταξαν τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί καθώς και αυτοί που το διέπραξαν θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτή η εκδίκηση θα γίνει σίγουρα την κατάλληλη στιγμή».

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξέταζαν νέα χτυπήματα, αλλά υποχώρησαν επειδή το τέλος της περιόδου Τραμπ στην εξουσία ήταν πολύ κοντά. Γράφουν επίσης: «Σε ένα κοκτέιλ πάρτι, ο Τραμπ είπε σε αρκετούς φίλους του από τη Φλόριντα ότι φοβόταν πως το Ιράν θα προσπαθούσε να τον δολοφονήσει, οπότε έπρεπε να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον όπου θα ήταν πιο ασφαλής».