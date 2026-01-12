Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν δύο ξένα πλοία κοντά σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με πηγή

Έκρηξη σε drone στον ουρανό πάνω από το Κίεβο τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025.

Ρωσικά μη επανδρωμένα drones έπληξαν τη Δευτέρα δύο πλοία με ξένη σημαία κοντά στο νότιο ουκρανικό λιμάνι του Τσόρνομορσκ.

Tο ένα από τα πλοία κατευθυνόταν προς την Ιταλία.

Το πλοίο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Η επίθεση αυτή έρχεται έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις που στόχευαν τον θαλάσσιο διάδρομο της Ουκρανίας και πλοία με ξένη σημαία.

In Odesa region: A Russian Shahed drone struck a civilian vessel at sea near the port. The ship caught fire. This follows repeated attacks targeting Ukraine's maritime corridor and foreign-flagged ships. Details emerging. pic.twitter.com/CQIONz4zTA — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 12, 2026

Διαβάστε επίσης