Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν δύο ξένα πλοία κοντά σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με πηγή
Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed χτύπησε ένα πολιτικό πλοίο στη θάλασσα κοντά στο λιμάνι
Ρωσικά μη επανδρωμένα drones έπληξαν τη Δευτέρα δύο πλοία με ξένη σημαία κοντά στο νότιο ουκρανικό λιμάνι του Τσόρνομορσκ.
Tο ένα από τα πλοία κατευθυνόταν προς την Ιταλία.
Το πλοίο τυλίχτηκε στις φλόγες.
Η επίθεση αυτή έρχεται έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις που στόχευαν τον θαλάσσιο διάδρομο της Ουκρανίας και πλοία με ξένη σημαία.
