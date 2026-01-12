Αποκαλύφθηκε ο στόχος της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους Oreshnik στο Λβιβ

Ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων τη νύχτα της 9ης Ιανουαρίου χρησιμοποιώντας το κινητό σύστημα πυραύλων εδάφους Oreshnik, το Κρατικό Εργοστάσιο Επισκευής Αεροσκαφών του Λβιβ απενεργοποιήθηκε.

Αυτό ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του τμήματος στο Telegram, η εγκατάσταση αυτή επισκεύαζε και συντηρούσε αεροσκάφη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών F-16 και MiG-29 που δωρίστηκαν από Δυτικούς εταίρους. Η εγκατάσταση κατασκεύαζε επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς «που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον ρωσικών πολιτικών στόχων βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας».

Το Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες που περιείχαν τελικά προϊόντα και την υποδομή του αεροδρομίου του εργοστασίου.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι τη νύχτα της 9ης Ιανουαρίου, ο ρωσικός στρατός έπληξε το Κίεβο με πυραύλους Iskander και πυραύλους κρουζ Kalibr με βάση τη θάλασσα, στοχεύοντας τις εγκαταστάσεις δύο επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη συναρμολόγηση επιθετικών drones, καθώς και εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών που υποστηρίζουν το στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα.

Αμέσως μετά την επίθεση, στις 9 Ιανουαρίου, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η επίθεση Oreshnik έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

