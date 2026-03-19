Κωνσταντινόπουλος: «Υπερήφανα αποχωρώ - Η αλήθεια δε διαγράφεται»

Snapshot Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχωρεί από τη Βουλή μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι παρέμεινε πιστός στις αρχές του κόμματος.

Τόνισε ότι δεν φοβήθηκε το πολιτικό κόστος και δεν ψήφισε ποτέ αντίθετα με τη θέση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Υπερασπίστηκε τον θεσμό της Δικαιοσύνης και είχε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Κατήγγειλε τη «δυσαρμονία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ με τον λαό» και υπογράμμισε ότι αποχωρεί υπερήφανα χωρίς να μεταφέρει την εντολή των πολιτών σε άλλο κόμμα.

Επισήμανε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, την οποία όμως δεν έχει αυτή τη στιγμή.

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η τελευταία ομιλία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή, πριν παραδώσει την έδρα του, όπως είχε προαναγγείλει, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν κρύφτηκα ποτέ»

«Εγώ στη ζωή μου επέλεξα να μη μείνω σιωπηλός. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Τήρησα το γράμμα του Συντάγματος ότι ο βουλευτής βουλεύεται ελεύθερα και έμεινα πιστός στις αρχές του κόμματος μου χωρίς να παρεκκλίνω», είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Σε μια σύντομη ανασκόπηση της κοινοβουλευτικής του πορείας, ανέφερε ότι «από τότε που εκλέχθηκα δεν πέρασα εύκολες στιγμές. Δε φοβήθηκα το πολιτικό κόστος Ενώ ήμουν μόνο λίγους μήνες στη Βουλή πάλεψα να μείνουμε στο ευρώ με μεγάλο προσωπικό κόστος. Κάθε φορά που κάποιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έφευγε εγώ έμενα εκεί. Ούτε ένα άρθρο δεν έχω ψηφίσει αντίθετα με τη θέση της ΚΟ».

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έκανε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο σχετικά με το ζήτημα της Δικαιοσύνης, για το οποίο είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε κάνει την περιβόητη δήλωση ότι η εμπιστοσύνη του στον θεσμό έχει καμφθεί.

«Υπερασπίστηκα τον θεσμό της Δικαιοσύνης επειδή πιστεύω ότι η ενδυνάμωση των θεσμών περνάει μέσα από τη στήριξή τους», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, εξηγώντας ότι στην υπόθεση των υποκλοπών, ο ίδιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να μην ενημερωθεί άτυπα από την κυβέρνηση για τους λόγους της παρακολούθησης, αλλά να ακολουθήσει τη γραμμή που τελικά ακολούθησε.

«Μετά από 17 χρόνια στη Βουλή, το ταξίδι κλείνει τον κύκλο του. Η χώρα χρειάζεται ισχυρη αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν την έχει. Όμως η αληθεια δε διαγράφεται».

Κλείνοντας την τελευταία του παρέμβαση, σχολίασε ότι «δεν ήμουν οπαδός του εκκρεμούς. Ελπίζω το παράδειγμά μου δηλαδή η διατύπωση της γνώμης μου, να γίνει κατανοητό από την ηγεσία του κόμματος. Όταν βρέθηκα σε δυσαρμονία με τις απόψεις της ηγεσίας διατύπωσα τη γνώμη μου. Δεν άρεσε στην ηγεσία και με διέγραψε»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε επίσης λόγο για «δυσαρμονία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ με τον λαό», κάτι που δεδομένα θα δημιουργήσει αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Τον λαό πρέπει να κερδίζεις και να υπηρετείς τις ανάγκες του και όχι τις προσωπικές επιδιώξεις», σχολίασε ο απερχόμενος βουλευτής, καταλήγοντας ότι «δεν περιφέρω την εντολή των πολιτών από κόμμα σε κόμμα. Υπερήφανα αποχωρώ».

