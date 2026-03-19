Ferrari: Αναστέλλει τις παραδόσεις των πολυτελών αυτοκινήτων της στη Μέση Ανατολή
Οι επιπτώσεις του πολέμου συνεχίζουν να επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής στη Μέση Ανατολή.
Πλήγμα δέχεται και η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στη Μέση Ανατολή καθώς η Ferrari ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά τις παραδόσεις στην περιοχή εξαιτίας του πολέμου.
«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις για την επιχείρησή μας», ανέφερε η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία. Και συνέχισε: «Σε αυτό το στάδιο, έχουμε αναστείλει προσωρινά τις παραδόσεις στην περιοχή, ενώ διαχειριζόμαστε λίγες παραδόσεις μέσω αεροπλάνου».
Πέρυσι, η Ferrariο παρέδωσε 626 οχήματα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η Μέση Ανατολή είναι μεγαλύτερη αγορά για τα πολυτελή αυτοκίνητα της Ferrari από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τη Γαλλία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εταιρεία στο CNBC.