Ferrari: Αναστέλλει τις παραδόσεις των πολυτελών αυτοκινήτων της στη Μέση Ανατολή

Οι επιπτώσεις του πολέμου συνεχίζουν να επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής στη Μέση Ανατολή.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ferrari: Αναστέλλει τις παραδόσεις των πολυτελών αυτοκινήτων της στη Μέση Ανατολή
Πλήγμα δέχεται και η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στη Μέση Ανατολή καθώς η Ferrari ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά τις παραδόσεις ‌στην περιοχή εξαιτίας του πολέμου.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις για την επιχείρησή μας», ανέφερε η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία. Και συνέχισε: «Σε αυτό το στάδιο, έχουμε αναστείλει προσωρινά τις παραδόσεις στην περιοχή, ενώ διαχειριζόμαστε λίγες παραδόσεις μέσω αεροπλάνου».

Πέρυσι, η Ferrariο παρέδωσε 626 οχήματα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η Μέση Ανατολή είναι μεγαλύτερη αγορά για τα πολυτελή αυτοκίνητα της Ferrari από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τη Γαλλία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εταιρεία στο CNBC.

Διαβάστε επίσης

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανήλικοι δημιούργησαν με ΑΙ και διακίνησαν γυμνές φωτογραφίες δέκα μαθητριών

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Μοναδική εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn – Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια για παράνομη οπλοκατοχή

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Διαβήτης και διατροφή: Οι μεγαλύτεροι μύθοι που σε μπερδεύουν

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Αχάριστοι οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη - Θα έπρεπε να πουν «ευχαριστώ» στον Τραμπ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στην Κορινθία - Βίντεο και φωτογραφίες

14:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πνίγεται» στα Στενά του Ορμούζ η παγκόσμια οικονομία: Στα 115 δολάρια το πετρέλαιο, αύξηση 25% στο φυσικό αέριο μετά τις επιθέσεις στην ενεργειακή «καρδιά» του πλανήτη

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος βιοτεχνών αλουμινίου στο Newsbomb: «Αύξηση της τάξης του 8% σε μόλις μια εβδομάδα - Πώς θα πάω να ζητήσω 500 ευρώ για ένα παράθυρο μπάνιου;»

14:34TRAVEL

Οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο το 2026: Ποια βρίσκεται ξανά στην κορυφή

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε σύνδεσμο φιλάθλων στη Χαριλάου

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου σε Φάμελλο: «Κατέχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα φορολόγησης του Έλληνα πολίτη»

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Με αυτόν τον τρόπο καλούμε κούρσα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ferrari: Αναστέλλει τις παραδόσεις των πολυτελών αυτοκινήτων της στη Μέση Ανατολή

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινοπώλες: Δεν προχωρούν σε κινητοποιήσεις - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τελευταία ομιλία Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή: «Υπερήφανα αποχωρώ - Η αλήθεια δε διαγράφεται»

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι ο πρόωρος τοκετός δεν αποτελεί λόγο «ανωτέρας βίας» – Αντιδρά ο ΔΣΑ

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Άνδρας πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία ενέκρινε προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων για 20 μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια για παράνομη οπλοκατοχή

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινοπώλες: Δεν προχωρούν σε κινητοποιήσεις - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Με αυτόν τον τρόπο καλούμε κούρσα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Μάκρη: Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «ανοίγουν πυρ» στη μέση του δρόμου - Βίντεο ντοκουμέντο

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Διαβήτης και διατροφή: Οι μεγαλύτεροι μύθοι που σε μπερδεύουν

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Αχάριστοι οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη - Θα έπρεπε να πουν «ευχαριστώ» στον Τραμπ

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ