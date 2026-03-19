Διαβήτης και διατροφή: Οι μεγαλύτεροι μύθοι που σε μπερδεύουν

Ο διαβήτης δεν είναι μόνο φάρμακα ή τεχνολογία, όπως μας θυμίζει ο Βασίλης. Αφορά και στη διατροφή, ένα από τα πρώτα πράγματα που, σύμφωνα και με τους ειδικούς, οφείλουν να προσέχουν τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη.

Όλοι έχουμε ακούσει ότι όταν έχεις διαβήτη πρέπει να κόψεις τη ζάχαρη. Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα; Η κλινική διατροφολόγος, Αστερία Σταματάκη, τονίζει εμφατικά πως αυτό είναι ένας μύθος. «Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από διαβήτη δεν θα πρέπει να φάει ποτέ στη ζωή του γλυκά. Θα πρέπει, όμως, να προσέχει το συνολικό ποσό υδατανθράκων που καλύπτει μέσα στην ημέρα και πώς θα ρυθμίσει τη δοσολογία του φαρμάκου του», λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει πως τα καλύτερα γλυκά είναι αυτά που δεν έχουν μόνο ζάχαρη, αλλά μπορεί να έχουν και κάποια πρωτεΐνη, όπως το ρυζόγαλο.

Τα πιο μεγάλα λάθη που κάνουν οι διαβητικοί ασθενείς σε σχέση με τη διατροφή τους είναι, σύμφωνα με την κα Σταματάκη, διαφορετικά για κάθε άνθρωπο. Ωστόσο, από την εμπειρία της έχει παρατηρήσει πως η παράλειψη γευμάτων, για παράδειγμα του πρωϊνού ή του βραδινού, είναι ένα λάθος που κάνουν συχνά, καθώς έτσι πιστεύουν ότι θα έχουν καλύτερα επίπεδα γλυκόζης.

«Στην ουσία, αυτό δεν βοηθάει. Αυτό που λέμε πολύ συχνά είναι ότι θέλω μικρά και συχνά γεύματα ούτως ώστε να έχω σταθερά επίπεδα γλυκόζης στον οργανισμό. Και βέβαια, όταν παραλείπω γεύματα, εκτός ότι δεν με βοηθάει πολύ να ρυθμίσω τα επίπεδα της γλυκόζης, καταλήγω στο επόμενο γεύμα να είμαι πολύ πιο πεινασμένος, οπότε κάνω υπερφαγικό», εξηγεί.

Ένα επεισόδιο που μάς μαθαίνει ότι η διατροφή πρέπει να σταματήσει να θεωρείται καταναγκαστικό έργο και πως οφείλουμε να τρώμε σωστά γιατί αγαπάμε τον εαυτό μας.

