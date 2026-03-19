Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

Το ελληνικό σύστημα Patriot που έχει στείλει η χώρα μας στη Σαουδική Αραβία, αναχαίτισε δύο ιρανικούς πυραύλους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον προορισμό του, ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Η συγκεκριμένη πόλη φαίνεται να αποτελεί βασικό στόχο των ιρανικών αεροπορικών επιδρομών, καθώς εκεί βρίσκεται το διυλιστήριο της κοινοπραξίας Saudi Aramco–Exxon. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, οι ζημιές από τα πλήγματα κρίνονται περιορισμένες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για σημαντικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου καταλήγει αγωγός που λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα έχει αναπτύξει αντίστοιχα αμυντικά πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, την Κρήτη αλλά και στα Βόρεια ώστε να καλύψει αμυντικά και την γειτονική Βουλγαρία.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε πως τα ελληνικά συστήματα Patriot ενεργοποιήθηκαν στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίζοντας την ιρανική επίθεση.

Στην δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

«Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Κλείνοντας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της Πολεμικής Αεροπορίας.

