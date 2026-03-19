Φάρσαλα: Άνδρας πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο

Βίαιο επεισόδιο μεταξύ αδελφών σημειώθηκε στα Φάρσαλα καθώς ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του.

Το θύμα κατήγγειλε πως ύστερα από λεκτική διαμάχη λόγω προσωπικών διαφορών, ο αδελφός του τον σημάδεψε με κυνηγητικό όπλο από μικρή απόσταση και τον πυροβόλησε, όπως αναφέρει το Onlarissa.gr.

Ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε και πρόλαβε να απομακρυνθεί. Ακολούθως, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων καταγγέλλοντας το πρωτοφανές περιστατικό.

Ο φερόμενος ως δράστης διώκεται για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναζητείται.