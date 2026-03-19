Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης με θύμα μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας 24 ετών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, 17 Μαρτίου, γύρω στις δέκα, με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι τα εκτεταμένα τραύματα της κοπέλας προέρχονται από άγριο ξυλοδαρμό.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, η κατάστασής της κατέστησε επιβεβλημένη την άμεση διακομιδή της στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή, η νεαρή νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Λόγω της κατάστασης της υγείας της, η 24χρονη αδυνατεί προς το παρόν να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς και να περιγράψει τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό της.

Η αδελφή της κοπέλας απευθύνει αγωνιώδη έκκληση προς τους πολίτες, ζητώντας από οποιονδήποτε αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο ή γνωρίζει λεπτομέρειες για το περιστατικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

