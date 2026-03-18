Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μια 24χρονη από τη Βέροια, η οποία βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 22:00 πεσμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια και έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου”.

H νεαρή φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της κρίνεται ως σοβαρή.

