Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
H νεαρή φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της είναι σοβαρή.
Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μια 24χρονη από τη Βέροια, η οποία βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 22:00 πεσμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια και έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου”.
H νεαρή φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της κρίνεται ως σοβαρή.
