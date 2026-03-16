Θεσσαλονίκη: Τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο οδηγός του ΟΑΣΘ που ξυλοκόπησε άλλον οδηγό

«Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ τέθηκε σε άμεση διαθεσιμότητα μετά από επεισόδιο βιαιοπραγίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο οδηγός παραπέμπεται σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ενδεχόμενο απόλυσης.
  • Το επεισόδιο προκλήθηκε, επειδή σταθμευμένο όχημα σε λεωφορειολωρίδα εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου.
  • Ο ΟΑΣΘ δηλώνει μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και επιβάλλει αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις.
  • Περιστατικά βίας μπορούν να αναφέρονται και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών του ΟΑΣΘ.
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο οδηγός λεωφορείου που ενεπλάκη σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Όπως αναφέρεται, «σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης».

«Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών», καταλήγει ο Οργανισμός

Το χρονικό του επεισοδίου

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το όχημα και ξυλοκόπησε άλλον οδηγό που είχε σταθμεύσει το όχημά του σε λεωφορειολωρίδα εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με τον δεύτερο έπειτα από τη συμπλοκή να πέφτει στο οδόστρωμα.

Σϋμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο οδηγός όχι μόνο αδιαφορούσε για τις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου αλλά του ζήτησε και τον λόγο. Η κίνηση αυτή του οδηγού εξόργισε τον οδηγό του λεωφορείου ο οποίος κατέβηκε από όχημα και ήρθε στα χέρια με τον οδηγό του ΙΧ. Το περιστατικό έληξε γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ.

Δείτε το βίντεο του voria.gr από τη στιγμή της συμπλοκής των δύο οδηγών:

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι και πολίτες μπορούν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών https://report.oseth.com.gr

