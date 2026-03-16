Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και ξυλοκόπησε άλλον οδηγό – Δείτε το βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας διαδραματίστηκε πριν από δύο ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το όχημα και ξυλοκόπησε άλλον οδηγό που είχε σταθμεύσει το όχημά του σε λεωφορειολωρίδα εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με τον δεύτερο έπειτα από τη συμπλοκή να πέφτει στο οδόστρωμα.

Σϋμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο οδηγός όχι μόνο αδιαφορούσε για τις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου αλλά του ζήτησε και τον λόγο. Η κίνηση αυτή του οδηγού εξόργισε τον οδηγό του λεωφορείου ο οποίος κατέβηκε από όχημα και ήρθε στα χέρια με τον οδηγό του ΙΧ. Το περιστατικό έληξε γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ.

Δείτε το βίντεο του voria.gr από τη στιγμή της συμπλοκής των δύο οδηγών:

Στο πειθαρχικό συμβούλιο ο οδηγός

Σημειώνεται ότι το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ωστόσο η δημοσιοποίηση του βίντεο που κατέγραψε πολίτης είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του ΟΑΣΘ, ο οποίος όπως έκανε γνωστό σε ανακοίνωσή του παρέπεμψε τον οδηγό στο πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες με το ερώτημα της απόλυσής του.

Στην ανακοίνωση ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας ενώ όπως σημειώνει, κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Yπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι και πολίτες μπορούν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών https://report.oseth.com.gr

Διαβάστε επίσης