Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

Φωτ. Αρχείου - Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στην οποία εμφανίζεται μονάδα του πυραυλικού συστήματος Oreshnik σε εκπαίδευση σε άγνωστη περιοχή της Λευκορωσίας.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει την επίθεση που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας κάνοντας χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik στην περιοχή του Λβιβ, κοντά στα δυτικά σύνορα της χώρας με την Πολωνία, ως έγκλημα πολέμου.

Στην ανακοίνωσή της η SBU αναφέρει ότι η Ρωσία προσπάθησε να καταστρέψει κρίσιμη υποδομή κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω μιας απότομης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Έδωσε επίσης στην δημοσιότητα φωτογραφίες από τα συντρίμμια του πυραύλου.

Η Ρωσία δήλωσε ότι εκτόξευσε αυτόν τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της γειτονικής της χώρας για δεύτερη φορά από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά δεν διευκρίνισε τον στόχο του.

Russia hit Ukraine during the night with the Oreshnik missile. This is a warning to NATO as we rush up the escalation ladder. In May 2024, NATO attacked Russia's strategic nuclear early-warning radar; in June 2025, NATO attacked Russia's nuclear bombers as a key part of its… pic.twitter.com/YE7cpG4uR0 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) January 9, 2026

Η SBU αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι εντόπισε τα συντρίμμια στην περιοχή Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των θραυσμάτων που ανακτήθηκαν ήταν εξαρτήματα σταθεροποίησης και καθοδήγησης του πυραύλου, καθώς και μέρη κινητήρα, αναφέρει η SBU.

01 05 Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ. Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας 02 05 Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ. Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας 03 05 Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ. Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας 04 05 Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ. Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας 05 05 Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ. Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας

Πύραλος ικανός να φέρει πυρηνικές κεφαλές

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η περιοχή Λβιβ χτυπήθηκε από αυτόν τον πύραυλο πολλαπλών κεφαλών, ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές - αν και δεν ήταν οπλισμένος με αυτές. «Στοχεύοντας σε πολιτικές υποδομές στη χώρα μας, κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κρεμλίνο προσπάθησε να καταστρέψει ζωτικής σημασίας συστήματα στην περιοχή», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η SBU.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε τους στόχους ή την έκταση της ζημιάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι είχε εκτοξευθεί ένας πύραυλος Oreshnik, χωρίς να διευκρινίσουν την στοχευμένη περιοχή.

Οι αρχές στο Λβιβ, από την πλευρά τους, απλώς ανέφεραν μια επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο.

Ταξίδευε με ταχύτητα 13.000 χλμ./ώρα

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίι Σαντόβι, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που ταξίδευε με ταχύτητα 13.000 χλμ./ώρα εκτοξεύτηκε στην περιοχή, χωρίς να τον προσδιορίζει ρητά ως Oreshnik. Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers ισχυρίστηκαν ότι μια μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου που βρίσκεται στην περιοχή του Λβιβ είχε στοχοποιηθεί.

Ο Σαντόβι δήλωσε απλώς ότι επλήγησαν «κρίσιμες υποδομές», αλλά ότι η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα.

«Κλιμάκωση» χαρακτήρισαν την επίθεση οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι ηγέτες της Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας χαρακτήρισαν την επίθεση της Ρωσίας με χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik στην δυτική Ουκρανία «κλιμάκωση και απαράδεκτη» σύμφωνα με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριφ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία κοινοποίησε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

