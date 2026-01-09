Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας αποτυπώνουν τα συντρίμμια του πυραύλου που έπληξε το Λβιβ με ταχύτητα 13.000 χλμ./ώρα

Newsbomb

Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

Φωτ. Αρχείου - Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στην οποία εμφανίζεται μονάδα του πυραυλικού συστήματος Oreshnik σε εκπαίδευση σε άγνωστη περιοχή της Λευκορωσίας. 

Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας μέσω ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει την επίθεση που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας κάνοντας χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik στην περιοχή του Λβιβ, κοντά στα δυτικά σύνορα της χώρας με την Πολωνία, ως έγκλημα πολέμου.

Στην ανακοίνωσή της η SBU αναφέρει ότι η Ρωσία προσπάθησε να καταστρέψει κρίσιμη υποδομή κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω μιας απότομης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Έδωσε επίσης στην δημοσιότητα φωτογραφίες από τα συντρίμμια του πυραύλου.

Η Ρωσία δήλωσε ότι εκτόξευσε αυτόν τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της γειτονικής της χώρας για δεύτερη φορά από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά δεν διευκρίνισε τον στόχο του.

Η SBU αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι εντόπισε τα συντρίμμια στην περιοχή Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των θραυσμάτων που ανακτήθηκαν ήταν εξαρτήματα σταθεροποίησης και καθοδήγησης του πυραύλου, καθώς και μέρη κινητήρα, αναφέρει η SBU.

Θραύσματα του πυραύλου «Oreshnik» στο Λβιβ.
0105

Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ.

Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας
Θραύσματα του πυραύλου «Oreshnik» στο Λβιβ.
0205

Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ.

Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας
Θραύσματα του πυραύλου «Oreshnik» στο Λβιβ.
0305

Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ.

Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας
Θραύσματα του πυραύλου «Oreshnik» στο Λβιβ.
0405

Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ.

Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας
Θραύσματα του πυραύλου «Oreshnik» στο Λβιβ.
0505

Θραύσματα του πυραύλου Oreshnik στο Λβιβ.

Πηγή: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας

Πύραλος ικανός να φέρει πυρηνικές κεφαλές

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η περιοχή Λβιβ χτυπήθηκε από αυτόν τον πύραυλο πολλαπλών κεφαλών, ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές - αν και δεν ήταν οπλισμένος με αυτές. «Στοχεύοντας σε πολιτικές υποδομές στη χώρα μας, κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κρεμλίνο προσπάθησε να καταστρέψει ζωτικής σημασίας συστήματα στην περιοχή», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η SBU.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε τους στόχους ή την έκταση της ζημιάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι είχε εκτοξευθεί ένας πύραυλος Oreshnik, χωρίς να διευκρινίσουν την στοχευμένη περιοχή.

Οι αρχές στο Λβιβ, από την πλευρά τους, απλώς ανέφεραν μια επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο.

Ταξίδευε με ταχύτητα 13.000 χλμ./ώρα

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίι Σαντόβι, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που ταξίδευε με ταχύτητα 13.000 χλμ./ώρα εκτοξεύτηκε στην περιοχή, χωρίς να τον προσδιορίζει ρητά ως Oreshnik. Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers ισχυρίστηκαν ότι μια μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου που βρίσκεται στην περιοχή του Λβιβ είχε στοχοποιηθεί.

Ο Σαντόβι δήλωσε απλώς ότι επλήγησαν «κρίσιμες υποδομές», αλλά ότι η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα.

«Κλιμάκωση» χαρακτήρισαν την επίθεση οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι ηγέτες της Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας χαρακτήρισαν την επίθεση της Ρωσίας με χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik στην δυτική Ουκρανία «κλιμάκωση και απαράδεκτη» σύμφωνα με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριφ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία κοινοποίησε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:59ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη συνιδιοκτήτης ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου διαφυγής

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο 17χρονος Άγγελος «ζει» μέσα από την αφιέρωση φίλων του στο σχολείο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η συμφωνία της ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής που δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου - Explainer

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

16:37ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ναύπλιο

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μία Λέσχη Γραφής από εφήβους καλλιεργεί τους συγγραφείς του «αύριο»

16:26LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Κάνει twerking, φοράει χιτζάμπ και προκαλεί - Το μήνυμα για τον Μαμντάνι

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς αναβολή το Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μοσχάτο αύριο ο Πρωθυπουργός για να κόψει τη «μπλε» βασιλόπιτα

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου - «Ιστορική μέρα για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

16:05LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Βρέθηκαν επτά ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

15:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

15:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 - Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 12 βαθμούς

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πέρασε» η συμφωνία ΕΕ - Mercosur που αλλάζει το εμπόριο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

15:35MEETING POINT

Άγγελος Συρίγος στο Newsbomb: Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο - Η Ουκρανία «αντάλλαγμα» για τη Γροιλανδία - Κούβα, Ιράν προς κατάρρευση

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

14:04WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν τι κρύβεται μέσα σε ένα 3.000 ετών μουμοποιημένο κροκόδειλο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ