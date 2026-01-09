Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με drones– Επίθεση και στο Λβιβ

Εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να κάνει λόγο για μπαράζ αεροπορικών επιδρομών.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρει πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κίεβου, όπου αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει σε κτήρια κατοικιών που επλήγησαν, αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Επίθεση και στο Λβιβ

Στο μεταξύ, μια σειρά από δυνατές εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πόλη Λβι .

«Υπήρξε μια σειρά από εκρήξεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνέβη, αν πρόκειται για επιθέσεις και σε ποια περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του Λβιβ.

Παράλληλα, γίνονται αναφορές για πιθανό ρωσικό χτύπημα από πυραύλους Oreshnik ή κάποιο άλλο πυραυλικό σύστημα ανάλογης ισχύος και αυτήν την ώρα ερευνάται από τις ουκρανικές αρχές στο Λβιβ.

Να σημειωθεί πως η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο είχε προειδοποιήσει για μια μαζική, αλλά αδιευκρίνιστη ρωσική αεροπορική επίθεση, ενώ έχει εκδοθεί συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία.