Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί σε χωριό της Φθιώτιδας έπειτα από τον αδόκητο χαμό ενός 21χρονου, πατέρας ενός παιδιού, που έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο νεαρός, ο οποίος είχε καταγωγή από χωριό του Δομοκού, είχε παντρευτεί πρόσφατα και είχε έναν γιο, μόλις 1,5 ετών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 21χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.

Το LamiaReport.gr αναφέρει πως πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο έχουν γίνει δεκάδες τροχαία, εκ των οποίων κάποια θανατηφόρα.

Προανάκριση για το δυστύχημα, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.

