Απάντηση Γεωργιάδη στους «επαγγελματίες μίζερους» για το 1566: «Το φτιάξαμε και δουλεύει»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στις καταγγελίες για καθυστερήσεις στην τηλεφωνική γραμμή 1566 για εύρεσης ραντεβού με γιατρούς.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η πρόσβαση σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένους γιατρούς στην Ελλάδα είναι από τις ευκολότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε απαιτητικές ειδικότητες, όπως η γαστρεντερολογία.

«Το φτιάξαμε και δουλεύει, πείτε στη Δούρου και τους υπόλοιπους επαγγελματίες μίζερους»

Σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, απαντά στις κατηγορίες της Ρένας Δούρου: «Το ανεβάζω και ξεχωριστά για να δείτε πόσο αδικούν το ΕΣΥ για αντιπολιτευτικούς λόγους. Το να βρεις δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο ιατρό σήμερα, είναι ευκολότερο από ποτέ.

Δεν θα το παραδεχθούν διότι δεν θέλω να πουν “μπράβο” σε εμένα και στην κυβέρνηση, αλλά εσείς να ξέρετε πόσο εύκολο είναι πλέον για όλους σας. Το φτιάξαμε και δουλεύει, πείτε στη Ρένα Δούρου και τους υπόλοιπους επαγγελματίες μίζερους».