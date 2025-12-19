Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik- Το νέο μήνυμα Πούτιν

Ο Πούτιν επιβεβαιώνει ότι ο νέος υπερηχητικός πύραυλος Oreshink θα τεθεί σε υπηρεσία εντός 13 ημερών - Η ανάπτυξη του Oreshnik θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik- Το νέο μήνυμα Πούτιν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ο νέος υπερηχητικός πύραυλος Oreshnik θα τεθεί σε υπηρεσία εντός των επομένων ημερών μέχρι τέλος του έτους, ενώ ο Oreshnik, που έχει τη δυνατότητα να φέρει 6-8 κεφαλές, ικανές να χτυπήσουν διαφορετικούς στόχους, έχει ήδη αναπτυχθεί στη Λευκορωσία από την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μινσκ.

Αξιοσημείωτο είναι πως δυνητικοί στόχοι εντός της εμβέλειάς του βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα μάλιστα αναφέρθηκε η πρόθεση της Ρωσίας να αναβαθμίσει το νέο «ασταμάτητο» πυρηνοκίνητο πυραυλικό σύστημα Oreshnik, στη Λευκορωσία, από όπου θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο «σε μόλις οκτώ λεπτά», εντείνοντας τις απειλές της προς τη Δύση.

Το νέο μήνυμα Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε στις 17 Δεκεμβρίου σε συνεδρίαση του συμβουλίου του Υπουργείου Άμυνας ότι το βαλλιστικό σύστημα μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik θα τεθεί σε υπηρεσία μέχρι το τέλος του 2025.

Αναπτύχθηκε ως ο πρώτος ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς μετά τη σοβιετική εποχή. Τον Ιούνιο επιβεβαιώθηκε ότι ο Oreshnik τέθηκε σε μαζική παραγωγή και εκτιμάται ότι έχει βεληνεκές 4000 χιλιομέτρων, ενώ μεταφέρει πολλαπλές ανεξάρτητες κεφαλές που μπορούν να επαναπροσανατολιστούν.

Μπορούν να ελιχθούν και να πλησιάσουν στόχους από απρόσμενες κατευθύνσεις, γεγονός που σε συνδυασμό με την τεράστια ταχύτητά τους περιορίζει σοβαρά την ικανότητα των παραδοσιακών συστημάτων αεράμυνας, όπως το πρόσφατα προμηθευθέν σύστημα Arrow 3 της Γερμανίας, να επιτύχουν αναχαίτιση.

Η ανάπτυξη του Oreshnik θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς εφεξής θα υπάρχει η δυνατότητα για υψηλής ακρίβειας χτυπήματα σε στρατιωτικούς, στρατηγικούς και πολιτικούς στόχους σε ολόκληρη την ήπειρο, που είναι πρακτικά αδύνατο να αναχαιτιστούν.

Τι γνωρίζουμε για τον νέο ρωσικό πύραυλο «Oreshnik»

Μια ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, στα τέλη Νοεμβρίου 2024, προκάλεσε εκρήξεις που διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες και χαρακτηρίστηκε από μάρτυρες ως «ασυνήθιστη». Η Ουκρανία υποστήριξε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε είχε χαρακτηριστικά διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) — κάτι που Δυτικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια επίθεση θα είχε προκαλέσει αυτόματα πυρηνικό συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δυνατότητες του Oreshnik έχουν προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, με τον Ρώσο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο Andrey Kelin να ισχυρίζεται λίγο μετά την πρώτη εκτόξευσή του σε μάχη ότι είχε σημαντική επίδραση στην πολιτική της Βρετανίας απέναντι στη Μόσχα, αναγκάζοντας το Λονδίνο να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική στάση όσον αφορά την υποστήριξη των ουκρανικών επιθέσεων σε βάθος εδάφους της Ρωσίας.

Η ανάπτυξη του νέου συστήματος βαλλιστικών πυραύλων στο έδαφος της Λευκορωσίας, αποτελεί σαφές μήνυμα προς τη Δύση.

Οι πύραυλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο λευκορωσικό σασί MZKT-79291 με διαμόρφωση 12 τροχών.

Αναμένεται ότι οι παραλλαγές με συμβατικό οπλισμό θα εξαχθούν για να εξοπλίσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας, ενώ οι παραλλαγές με πυρηνικό οπλισμό θα τεθούν υπό τον έλεγχο της Λευκορωσίας σε περίπτωση πολέμου, στο πλαίσιο της συμφωνίας πυρηνικής κοινής χρήσης μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας.

Πώς σχετίζεται με τον πόλεμο Ιράν - Ισραήλ

Όπως αναφέρει το militarywatchmagazine.com, αναλυτές έχουν ευρέως υποθέσει ότι το ενδιαφέρον της Ρωσίας για τον Oreshnik έχει αυξηθεί περαιτέρω μετά την πρώτη μεγάλης κλίμακας δοκιμή μακροπρόθεσμων τακτικών βαλλιστικών πυραύλων τον Ιούνιο, όπου το ιρανικό οπλοστάσιο έπαιξε κεντρικό ρόλο στην έκβαση της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Αυτό αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τα πλεονεκτήματα της ισραηλινής αεροπορικής δύναμης. Εάν προμηθευτεί σε μεγάλη κλίμακα, ο Oreshnik μπορεί να προσφέρει την ικανότητα να επιφέρει σοβαρότατο κόστος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χωρίς να ξεπεράσει το πυρηνικό όριο, αντισταθμίζοντας τα μειονεκτήματα της Ρωσίας σε πολλά μέρη των συμβατικών δυνάμεών της και ιδιαίτερα της αεροπορικής της δύναμης.

