Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

Τι αποκαλύπτει στο μήνυμά του

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη
Ο Αντώνης Ρέμος μέσα από τα social media του ανακοίνωσε την αναβολή των εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της οδού Ιεράς Οδού αυτό το τριήμερο (9, 10, 11 Ιανουαρίου). Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως αυτό συμβαίνει για λόγους υγείας.

Συγκεκριμένα, μέσα Instastory, o Αντώνης Ρέμος εξήγησε πως πάσχει από ιογενή λοίμωξη, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το κοινό που είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο αυτές τις ημέρες.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ» είπε ο Αντώνης Ρέμος.

