ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

Μόλις δεκαεπτά από τα 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ που είχαν αρχικά τεθεί υπό αξιολόγηση θα παραμείνουν τελικά σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ξεκινά η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στις Σοφάδες Καρδίτσας, στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του δικτύου τους στην περιφέρεια, το οποίο περνά πλέον στη φάση εφαρμογής.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες από τα συνολικά 158 καταστήματα που εξετάστηκαν, 28 θα παύσουν οριστικά την λειτουργία τους επειδή λειτουργεί κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ 17 κρίθηκαν απαραίτητα και θα διατηρηθούν για την κάλυψη βασικών τραπεζικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Δίκτυο πρακτόρων αντί για αυτόνομα καταστήματα

Σημειώνεται ότι για περίπου 115 από τα συνολικά 158 καταστήματα έχει προκριθεί η λύση της παύσης λειτουργίας τους ως αυτόνομων σημείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η εξεύρεση ενδιαφερόμενου ταχυδρομικού πράκτορα.

Ως «ταχυδρομικοί πράκτορες» που θα μπορούν να φιλοξενούν βασικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στους χώρους, θα λειτουργούν πλέον μίνι μάρκετ, καφετέριες ή βιβιλιοπωλεία τα οποία θα φέρουν ειδική σήμανση.

Σημειώνεται ότι , παρά τη διατήρηση φυσικής εξυπηρέτησης μέσω «πρακτορείων», το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι περιορισμένο, καθώς δεν θα υποστηρίζονται εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και η δραστηριότητα θα επικεντρώνεται κυρίως σε πληρωμές λογαριασμών και στην καταβολή συντάξεων.

Σε αναμονή η συνεργασία με την Alpha Bank

Παράλληλα, ορισμένα καταστήματα ενδέχεται να παραμείνουν σε λειτουργία λόγω της επίδρασής τους στη συνεργασία των ΕΛΤΑ με την Alpha Bank, η οποία προβλέπει την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών από περίπου 150 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία βρίσκεται ουσιαστικά σε αναμονή, καθώς προηγείται η οριστικοποίηση του συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και ο καθορισμός του τρόπου υλοποίησής του.

Ωστόσο, σε ορισμένα καταστήματα των ΕΛΤΑ έχει ήδη εγκατασταθεί προσωπικό της Alpha Bank, προκειμένου να αξιολογηθεί στην πράξη η ανταπόκριση του κοινού στο νέο μοντέλο συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης