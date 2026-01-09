Καλπάκι: Νεκρά 40.000 κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο - «Απίστευτη καταστροφή», λέει ο ιδιοκτήτης

Νεκρά 40.000 κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο

Καλπάκι: Νεκρά 40.000 κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο - «Απίστευτη καταστροφή», λέει ο ιδιοκτήτης
Δυνατός ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων, κατέστρεψε μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στοιχίζοντας τη ζωή σε 40.000 κοτόπουλα.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης μιλούν στο Mega για την καταστροφή που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τις στέγες από τρία κτίρια της πτηνοτροφικής μονάδας. Στη συνέχεια κατέρρευσαν οι τοίχοι και καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα. Σε πλάνα από drone φαίνονται οι διαστάσεις της καταστροφής. Παντού νεκρά κοτόπουλα σε έναν σορό από συντρίμμια.

Οι υπεύθυνοι της μονάδας κάνουν λόγο για ολική καταστροφή. Αν, όπως λένε, δεν αποζημιωθούν, δεν θα μπορέσουν να ξαναστήσουν τη μονάδα.

Οι κότες της πτηνοτροφικής μονάδας ήταν αδύνατον να γλιτώσουν. Παγιδευμένες στις πτέρυγες καταπλακώθηκαν από σίδερα και μπετά.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν αργά το βράδυ της Τετάρτης (07/01), όταν ο ξαφνικός ανεμοστρόβιλος μετέτρεψε σε ερείπια μία από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές μονάδες στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης λένε ότι τηρούσαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αλλά όπως τονίζουν η δύναμη της φύσης τα εξουδετέρωσε.

«Κόποι μίας ζωής, πάνε… Νιώθω καταστροφή. Απίστευτη καταστροφή», λέει ο ιδιοκτήτης.

Το μόνο ευχάριστο είναι πως δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου.

«Δεν έχουμε ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο», λέει υπάλληλος συνεργείου.

Ο ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα στην ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε ζημιές τόσο στο στρατόπεδο Καλπακίου όσο και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Προληπτικά οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στα Γιάννενα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Οι υπεύθυνοι της πτηνοτροφικής μονάδας που έχασαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής μέσα σε λίγα λεπτά παραμένουν απαρηγόρητοι.

«Όλα αυτά, κόποι μίας ζωής… Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιωθούν, είναι λάθος της κυβέρνησης, τέλος», λέει ο Κώστας Μάστορας, ανιψιός πτηνοτρόφου.

«Ο θείος μου καταστράφηκε. Αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση, θα βάλω φωτιά το Καλπάκι», λέει απεγνωσμένος. «Αν αυτό το κράτος είναι κράτος, να βοηθήσει τον κόσμο».

Μέσα τους υπάρχει πίκρα και απαισιοδοξία, αφού όπως λένε δεν θα μπορέσουν να ξαναστήσουν από το μηδέν την επιχείρησή τους.

