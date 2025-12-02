Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους

Η οργή «ξεχειλίζει» στα αγροτικά μπλόκα, με τους επικεφαλής των Ενώσεων να ζητούν νέο τετ-α-τετ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στη Νίκαια της Λάρισας.

«Μας κοροϊδεύουν. Το μπλόκο για τον κ. Τσιάρα παραμένει ανοιχτό. Τον περιμένουμε εδώ πέρα και μετά, θα ανοίξουμε. Δεν πηγαίνουμε σε υπουργεία πλέον, έχουμε ανέβει στην Αθήνα. Τον περιμένουμε εδώ. Θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θα τού θέσουμε και μετά θα ανοίξουμε.

Μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας. Αφορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο και μειωμένο ρεύμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Μέχρι να τελειώσουν οι έλεγχοι, δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Θέλουμε να μας δώσει καλύτερες συνθήκες, ώστε να επιβιώσουμε», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Αγροτικού Συλλόγου Λάρισας, Λεωνίδας Βασιλείου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου, ενώ παράλληλα καταφτάνουν τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Λάρισα – Νίκαια (κεντρικό μπλόκο).

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Εύζωνοι.

Ε–65, στο ύψος της Καρδίτσας.

Κομοτηνή – Εγνατία.

Νέα Χαλκηδόνα.

Δοϊράνη.

Τελωνεία Κήπων στον Έβρο, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη.

Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο»

Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε νωρίτερα ότι «η πόρτα του διαλόγου ήταν και παραμένει ανοιχτή. Προσωπικά, έχω συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών το προηγούμενο διάστημα και προτίθεμαι να το κάνω ξανά εφόσον υπάρχει πρόθεση και από την άλλη πλευρά», απορρίπτοντας σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο να μεταβεί εκείνος στα μπλόκα.

